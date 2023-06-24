Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

В Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск) и его пригороде, Харькове, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях Украины в ночь на субботу, 24 июля, прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.

Так, система ПВО сработала в Днепре и Черкасской области, пишет украинское издание «Страна».

О взрывах в украинской столице сообщили в Киевской городской военной администрации, передает ТАСС.

В Полтавской области сообщают о взрывах в Кременчуге.

Издание «Зеркало недели» пишет, что взрывы звучат в Винницкой области.

Позднее украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве, Днепре и Харькове. Также сообщается, что взрывы зафиксированы в Кропивницком (прежнее название – Кировоград).

Помимо этого, приходят сообщения о взрывах в Виннице, Николаеве и Кривом Роге.

Воздушная тревога действует по всей Украине.

Прошлой ночью взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.