|
|
Путину доложили о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа
Песков: Краснов доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой вооруженного мятежа
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Генпрокурор Игорь Краснов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад по ситуации с возбуждением уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, генеральный прокурор сообщил президенту о законности возбуждения такого уголовного дела, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Напомним, в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».
ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян
ВЦИОМ: О доверии Путину заявили 78,9% россиян
О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, опрошенных ВЦИОМ.
Кроме того, 61,8% россиян доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Еще 35,7% граждан доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, о доверии лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову заявили 32,6% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,4%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,9% граждан.
Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%.
Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.
Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
|
|
Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57
ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся
Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС.
Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.
Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57.
После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, призвав бизнесмена прекратить противоправные действия.
В заявлении НАК, текст которого приводит ТАСС, говорится, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры
Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.
Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.
Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.
Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.
Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.
Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.
«Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.
Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.
Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
В ВСУ объяснили безрезультатность контрнаступления умением российской армии воевать
CBS News: Украинские военные рассказали, что оттеснить российские силы в ходе контрнаступления очень сложно
|
|
Украинские военнослужащие признают, что в ходе контрнаступления «очень сложно» оттеснить российские силы, поскольку Российская армия умеет воевать, сообщают американские СМИ.
Военный ВСУ заявил американскому телеканалу CBS News, что Российская армия организовала внушительную защиту. Кроме того, по его словам, российские военные «знают, как сражаться», передает РИА «Новости».
Другой источник телеканала, который также служит в ВСУ, рассказал, что украинские военные «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».
Канал добавляет, что чиновники США оценивают украинское наступление как «медленное и неравномерное», и отмечают, что Россия дает более жесткое сопротивление, «чем ожидалось».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские военные ведут самоубийственное контрнаступление, которое стоило больших жертв ВСУ, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа.
Меры безопасности усилены в Москве
ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
|
|
Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».
Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
ФСБ призвала ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина
ЦОС ФСБ призвал ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина, принять меры к его задержанию
Центр общественных связей ФСБ России призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не совершать непоправимые ошибки и не выполнять преступные и предательские приказы основателя военной компании Евгения Пригожина.
В заявлении говорится, что бойцам ЧВК следует прекратить любые силовые действия против российского народа и принять меры к задержанию Пригожина, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что вся информация, распространенная в соцсетях от имени Пригожина о якобы «ударах» Минобороны России по тыловым частям ЧВК, не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Заявления и действия Пригожина, как подчеркивает ЦОС ФСБ, фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. В службе безопасности назвали это ударом в спину российским военнослужащим, которые сражаются с профашистскими украинскими силами.
Дело против Пригожина завели в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России, подчеркивает ЦОС ФСБ.
Отмечается также, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Путин поздравил россиян с Днем молодежи
|
|
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня молодежи, поздравив выпускников школ и пожелав всем молодым гражданам России найти свое призвание, добиться успеха и не сдаваться.
«Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. Теперь он, по инициативе самих молодых людей – школьников, студентов, отмечается в выходной день, в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными. Они проходят в эти дни по всей стране. Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», который стал символом Санкт-Петербурга. Добавлю, что и в других регионах нашей большой страны также есть свои любимые, замечательные, добрые традиции», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Отдельно Путин обратился к выпускникам школ. «Вместе со своими родителями, учителями, наставниками вы прошли большой, порой непростой, но очень важный путь – путь обретения знаний, дружбы, ценностей, которые всегда будут с вами. Сейчас вы вступаете в новый этап жизни. Желаю вам – всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, – обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь», – отметил глава государства.
«Знаю, что мероприятия Дня молодежи, – а это и лекции, и мастер-классы, и уникальные тематические встречи и площадки, – посвящены развитию, движению навстречу добрым делам, креативным начинаниям, вашим грядущим свершениям. И очень важно, что вам близки идеи сплоченности, объединения усилий. Ведь вместе всегда можно сделать больше», – сказал Путин.
Глава государства напомнил, что наша страна готовится в следующем году принять Всемирный фестиваль молодежи и студентов. «У нас действительно прекрасное молодое поколение: вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям, действовать ради общего блага», – подчеркнул российский лидер.
«В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники хорошо понимаете: любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день. Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России», – подчеркнул президент.
Путин отметил, что весь мир сейчас стремительно меняется. «Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время», – сказал он.
«Еще раз поздравляю с праздником! Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», – заключил глава государства.
День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. В этом году школьные выпускные в России проходят 23–24 июня.
Захарова заявила о спонсировании Германией терроризма
Захарова: Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине и помогая диверсантам
|
|
Поставляя вооруженным силам Украины оружие, власти Германии оказывают помощь диверсантам и подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию в газете Bild am Sonntag о том, что аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, как не исключает Минобороны Германии, могла подорвать украинская сторона. В статье указано, что трубопровод в месте подрыва проходит по подконтрольной Киеву территории. Целью Киева в статье называют помехи в реализации зерновой сделки.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства обращает внимание, что Минобороны Германии, как пишут местные СМИ, прямо называет подобную деятельность «диверсиями».
Захарова задалась вопросом о том, кому помогает Берлин, поставляя киевскому режиму оружие. Ответ, по ее словам, очевиден: поддержку германской стороны получают диверсанты, подрывники гражданской инфраструктуры.
Дело остается за малым, добавила спикер МИД России, призвав назвать вещи своими именами. «Германия спонсирует терроризм», – заключила она.
По данным МО РФ, украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.
Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
|
|
Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.
Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.
Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.
Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.
Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.
Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным
Генпрокуратура: Дело против Пригожина по факту организации вооруженного мятежа законно и обоснованно
Следственное управление ФСБ России законно и обоснованно возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа, заявила Генпрокуратура.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.
Генпрокуратура напоминает, что санкция ст. 279 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.