Песков заявил о наличии рационального зерна в заявлении Обамы по воссоединению Крыма с Россией

В словах бывшего президента США Барака Обама по Крыму есть рациональное зерно, но воссоединения с Россией хотела «не определенная часть населения» полуострова, а практически все его жители, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя слова экс-лидера США по Крыму, Песков заявил, что в них есть рациональное зерно. При этом он уточнил, что «не определенная часть населения Крыма, а практически все население хотело стать частью России», передает ТАСС.



Также Песков напомнил, что на Украине действительно была большая политическая фракция, поддерживавшая идею развития отношений с Москвой и выступавшая против русофобии.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, и ряд стран Европы знали об этом.