В Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за участие в иностранной НПО

Госдума в первом чтении приняла проект закона о лишении свободы за повторное участие в работе заграничных или международных неправительственных организациях (НПО), информации о которых нет в специальном реестре.

Согласно проекту, нарушителей могут лишить свободы на срок до двух лет, за организацию работы таких НПО в стране срок может составить до трех лет, передает ТАСС.

Документ предполагает создание новой статьи в УК РФ. За участие в незарегистрированной НПО, если лицо привлекалось к административной ответственности за такое нарушение, вводится уголовный штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей, лишение свободы на срок до двух лет с потерей права занимать определенные должности на пять лет.

Проект создали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под руководством главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.