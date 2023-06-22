За попытку сорвать флаг Украины с музея в Праге оштрафовали 14 человек

В Праге за попытку сорвать после мартовского митинга флаг Украины со здания Национального музея оштрафованы 14 человек

Муниципалитет района Прага-1 оштрафовал 14 участников мартовского митинга, после которого демонстранты пытались сорвать флаг Украины с фасада Национального музея Чехии, сообщил пресс-секретарь муниципалитета Петр Бидло.

Бидло сообщил, что 14 человек «подозревались в совершении правонарушений», но их дела «переквалифицировали в административные». Как сообщает Чешское радио, каждого оштрафовали на 1 тыс. крон (около 45,5 доллара). Бидло сообщил, что дела еще шести человек рассматриваются, передает РИА «Новости».

Один из участников митинга Ярослав Попелка на минувшей неделе получил четыре месяца заключения условно, передает ТАСС со ссылкой на seznam.cz.

В апреле суд района Прага-1 приговорил одного из участников митинга, на одежде которого были нашиты эмблемы ЧВК «Вагнер» и буква Z, к шести месяцам заключения условно и штрафу в 12 тыс. крон (около 530 евро). Ему, как и Попелке, запретили на год находиться на территории Праги.

В мае 2022 года представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.