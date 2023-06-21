Грузия потребовала извинений от западных политиков за «маскарад с умирающим Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, арестованного 1 октября прошлого года на шесть лет за коррупцию и превышение служебных полномочий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы все знали, что этого человека никто не отравлял и он не умирал. Это был обычный спектакль», – сказал премьер-министр Грузии, комментируя заявление бывшего президента о намерении вернуться в политику после того, как на днях ЕСПЧ не нашел оснований для вывоза Саакашвили на лечение за границу.

По мнению главы правительства Грузии, в отношение Саакашвили больше не должно возникать вопросов ни внутри страны, ни за ее пределами.

«Бывший президент, его семья и его лоббисты должны принести извинения за ущерб, нанесенный ими имиджу Грузии. Также должны извиниться отдельные американские и европейские политики, которые выступали в поддержку Саакашвили», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Премьер также назвал «постыдным» поведение Саакашвили на одном из судебных процессов в Тбилиси, когда тот потребовал переводчика с украинского языка.

«Это деградация грузинского политика, бывшего президента. Это невиданное в мировой истории», – отметил он.

Премьер назвал поведение Михаила Саакашвили в заключении «шоу, маскарадом, театром, цирком».

«Эти спекуляции и симуляции завершил вердикт ЕСПЧ. Теперь Саакашвили решил, что хорошо себя чувствует», – отметил глава правительства.