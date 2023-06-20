Шеслер объяснила логику Украины при ранжировании военнопленных в списках на обмен

Правозащитница Шеслер: Украина пытается вернуть из плена идеологически заряженных боевиков и игнорирует мобилизованных

Властей Украины сейчас беспокоит только скорейшее возвращение в строй профессионально подготовленных и идеологически заряженных солдат и офицеров. На тех, кого забирали в рамках мобилизации, им плевать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян.

«Примечательно, что во главе списка приоритетности пленных стоят боевики «Азова»*. Это хорошо отражает логику властей Украины. Если во всем мире в первую очередь пытаются вернуть домой раненых, чтобы им помочь, то ВСУ ждут возвращения нацистских формирований», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Более того, их освобождение в информационном пространстве обязательно попытаются подать как некую победу. Вместе с тем очевидно: властям Украины недостает квалифицированных кадров – командиров, офицерского состава, а также танкистов, летчиков и артиллеристов. Поэтому эти специальности указаны вторыми в приоритетности на обмен. Основная цель – отправить их снова на фронт. А самую меньшую ценность для украинского руководства представляют именно раненые, те, кто с высокой долей вероятности не сможет воевать», – рассказала собеседница.

«Безусловно, общая доля украинских военных, находящихся в плену, относительно общей численности армии невелика. Но дефицит профессиональных кадров тормозит продвижение в рамках контрнаступления. Поэтому Украина и делает акцент на тех, кто заряжен идеологически и владеет военным делом», – рассуждает правозащитница.

«В этом вся сущность нынешней украинской власти. Они с ног на голову переворачивают общечеловеческие ценности. Националистическая идеология и следующие ей боевики стали гораздо важнее, чем обычные украинцы, которых забирали на фронт в рамках мобилизации», – заключила Шеслер.

Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Об этом сообщило агентство «РИА-Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции страны Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Согласно документу, в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Следом приоритет отдается офицерам подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО. Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава». Самыми последними на обмен значатся попавшие в плен простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.

Как отмечает агентство, ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.

В свою очередь президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с Российской армией».

Накануне Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении, рассказал газете ВЗГЛЯД, что все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Напомним, на прошлой неделе состоялся очередной обмен пленными. Из украинского плена в Россию вернулись 94 российских военнослужащих. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.





*организация признана террористической и запрещена в России