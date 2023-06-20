Нефть немного подешевела

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20 июня, вторник | Последнее обновление — 08:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
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Три гигантских полотнища – флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации – поднятые в Санкт-Петербурге на прошедшей неделе, стали воплощением идеи целостности и неразрывности отечественной истории.
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Неудачи ВСУ на фронте – это не только успех русской армии, но и очень большое достижение России в информационном пространстве. Украинские пропагандисты ничего не смогут с этим сделать, их вбросы и фейки не способны конкурировать с документальными кадрами и свидетельствами.
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Россия, Иран, Катар и Туркменистан – занимают соответственно первое, второе, третье и пятое места в мире по доказанным запасам природного газа, что, как и в случае с ОПЕК и нефтью, соответствует 2/3 от мировых запасов.
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После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нефть немного подешевела
Мировые цены на нефть немного снизились
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Мировые цены на нефть во вторник немного снижаются: рынки оценивают перспективы роста спроса на сырье в Китае.
Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.01 снизилась на 0,2%, достигнув 75,94 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,49%, до 71,16 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры в данный момент оценивают перспективы восстановления экономики Китая – одного из крупнейших потребителей нефти. На прошлой неделе СМИ сообщали, что власти страны планируют поддерживать экономику. Во вторник Народный банк Китая для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) понизил основную ставку по кредитам до 3,55%, это произошло впервые с августа 2022 года. Отметим, что годовая LPR, ставшая в августе 2019 года новым бенчмарком кредитования на уровне 3,85%, не менялась с апреля 2020-го по декабрь 2021 года, но затем была понижена до 3,8%, в январе 2022-го – уже до 3,7%, а в августе – до 3,65%.
Джип с чиновниками из Запорожской области взорвался в Крыму
МВД: Внедорожник с чиновниками из Запорожской области врезался в дорожное ограждение и взорвался
Под Симферополем Toyota Land Cruiser, в котором находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник, врезался в дорожное ограждение и загорелся, сообщили в управлении МВД по Крыму.
По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением, врезался в ограду, после чего в Toyota Land Cruiser взорвался газовый баллон, три пассажира получили сильные ожоги, пишет «Коммерсант».
Владимир Епифанов выдвигается кандидатом в депутаты от «Единой России» в Запорожской области.
Ранее ФСБ задержала подозреваемую в подготовке терактов против руководителей Запорожской области.
Угрожавший в автобусе российскому военному житель Мариуполя принес извинения
Молодой человек, который в общественном транспорте Мариуполя кричал российскому военному, что ему в городе не рады, и угрожал связями, осознал свое поведение и извинился.
Видео извинений парня и девушки, которая также участвовала в инциденте, опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«14 июня в 21.15 я со своей девушкой Анастасией вступил в конфликт с военными Вооруженных сил РФ», – говорит молодой человек. «Я полностью осознал свою вину и понял, что с 2014 года Украина терроризировала народ, зомбировала его, она причастна к смертям в Донбассе», – добавил он.
Его девушка, говорившая ранее, что не рада приходу России, также признала свою вину. «Я была не права, приношу искренние извинения российскому военному», – сказала она.
Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
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Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
«На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.
«В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.
«Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.
«На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.
«Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.
В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты.
Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.
Командир российских морпехов пристыдил ВСУ за брошенного сослуживца
Командир российских морпехов Курбанов пристыдил ВСУ за брошенного ими сослуживца около Новодонецкого
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Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого.
Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей.
Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Сдавшийся в плен военнослужащий 37-й одесской бригады призвал своих «бывших коллег» думать, что они делают.
Ранее Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов сообщил, что в районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины.
Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных
Le Monde: На Украине погибли около 40% обученных в Европе военных
При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.
Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru.
Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.
Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.
Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.
Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».
Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.
Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.
Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пеня рассказал, как сдавался в российский плен.
«У меня было психологически такое состояние, что было пофиг – мины, не мины... было все равно», – сказал солдат ВСУ, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.
Российские военные на своих позициях сделали два выстрела в воздух. Пеня заявил о своем намерении сдаться. По словам украинца, в плену с ним нормально обращаются и хорошо кормят. Пеня пояснил, что сдался в плен, так как не видит смысла воевать с Россией. Военный ВСУ также отметил низкое моральное состояние в своем подразделении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.
СМИ: На борту пропавшего возле «Титаника» батискафа находится британский миллиардер
Sky News: Британский миллиардер Хардинг находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» батискафа
Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» подводного аппарата, сообщили СМИ.
Как пишет Sky News со ссылкой на заявление приемного сына 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, поисково-спасательная операция в разгаре. Зас отметил, что все его мысли и мотивы только об отчиме Хэмише Хардинге, субмарина с которым пропала во время осмотра «Титаника», передает РИА «Новости».
Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен «в настоящий момент находится под водой» в рамках экспедиции к «Титанику».
Ранее компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». СМИ сообщили, что на борту подводного аппарата могло быть пять человек.
Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок Западом оружия Киеву
Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Telegram-канале он сообщил, что страны Запада запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Россия в свою очередь запросила заседание на 29 июня, поскольку Москва противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности.
Ранее Полянский сообщил, что в четверг российская сторона в рамках закрытых консультаций Совбеза ООН поднимет вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках».
Минобороны показало уничтожение танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало уничтожение танка Leopard беспилотником-камикадзе
Минобороны показало кадры, на которых запечатлено попадание российского беспилотника-камикадзе в башню немецкого танка Leopard-2A6, поставленного Киеву.
На видео, опубликованном Минобороны в Telegram, видно как дрон пикирует точно в крышу танка. В ролике также видно характерную для Leopard-2A6 защиту носа башни.
В момент поражения боевая машина движется, выполняя боевую задачу на Запорожском направлении.
Ранее министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Минюст объяснил невозможность признания Ельцин-центра иноагентом
В Минюсте России сообщили о невозможности признать иноагентом Ельцин-центр в Екатеринбурге, также, по данным ведомства, там невозможно проведение проверочных мероприятий в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.
Об этом Минюст сообщил в ответ на запрос депутата Андрея Альшевских, передает ТАСС.
Ранее Минюст объявил о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. В самой организации заявили, что министерство не сможет найти оснований для включения центра в список иноагентов.
Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
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Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».
Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».
Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.
Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
Военкоры показали трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
Военкоры показали оставленную ВСУ трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
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«Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
«Еще одной очень горячей точкой на стыке ДНР и Запорожской области является поселок Новодонецкое. Здесь бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи отражают атаки больших сил врага на натовской технике, включая французские колесные танки», – сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Авторы канала опубликовали кадры того, как после боя российские военные осматривают трофеи на окраинах Новодонецкого. В частности, в руки российских сил попали более 50 единиц вражеской техники, преимущественно Североатлантического альянса. Кроме того, рядом с некоторой техникой обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевых машин.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Москва заявила о попытках войск Украины прощупать границу с Белоруссией
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Значительные контингенты Вооруженных сил Украины размещены вдоль границы с Белоруссией, периодически они пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Украинская армия разместила значительные контингенты у белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать … обороноспособность Союзного государства», – сказал Полищук, передает ТАСС.
Он напомнил, что на этом фоне в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, которые минимизируют риски проникновения диверсантов.
Полищук также выразил надежду, что Киеву и его западным кураторам «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды.
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