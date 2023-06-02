Суд отказался снять со Слепакова статус иноагента

Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино

Минобороны: При атаке на Шебекино уничтожены 50 из 70 украинских боевиков

При атаке украинских террористов на Шебекино Белгородской области были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в общей сложности в атаке участвовали порядка 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и «КамАЗ», передает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что на приграничной территории ликвидированы 50 украинских террористов, четыре бронемашины, машина РСЗО БМ-21 «Град» и пикап.

Отмечается, что попытка атаки на Шебекино была сорвана самоотверженными и грамотными действиями подразделений Западной группировки войск.

По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артобстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов Новой Таволжанки противник в составе 30 боевиков на трех бронемашинах и четырех пикапах предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и пункта пропуска «Шебекино».

Огнем артиллерии Западного военного округа (ЗВО) противнику было нанесено поражение, в итоге уничтожены бронемашина и до десяти боевиков, противник отступил в направлении Плетеневки.

Кроме того террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Северского Донца в направлении Новой Таволжанки и Гатища, но она подорвалась на минном поле, остатки боевиков уничтожила российская артиллерия.

В это же время еще одна террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух броне машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В результате стрелкового боя с подразделениями прикрытия госграницы ЗВО она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и бронемашину, подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, по территории Украины нанесены два удара армейской авиацией ВКС России по резервам в районах Огурцово и Гатище.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.

