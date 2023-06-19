В Белоруссии утвердили химическую кастрацию педофилов

Генпрокуратура Белоруссии: Утвержден клинический протокол лечения педофилии с применением химической кастрации

Белорусское МВД подготовило изменения в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов, в том числе химическую кастрацию, сообщила генпрокуратура Белоруссии.

В сообщении белорусского ведомства в Telegram-канале указано, что по инициативе прокуратуры утвержден план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации жертв сексуального насилия.

Так, подготовлены изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают принудительное лечение педофилов. Официально разработан и утвержден клинический протокол лечения педофилии, в том числе с помощью кастрации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу генпрокуратуры об установлении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри. Также он одобрил внедрение в школах и в вузах обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи. Кроме того, Лукашенко поддержал усиление контроля за ранее судимыми с использованием электронных браслетов.

Напомним, в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности: вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.