«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей

ООО «Яндекс» оштрафовано на 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечении безопасности страны, сообщил мировой суд в Москве.

«Яндекс» признан виновным по ч. 4 ст. 13.31 КоАП. Постановление было обжаловано в апелляции и вступило в силу. Компания признала нарушения, но попросила не назначать максимальный штраф – по указанной статье он может быть от 2 млн рублей до 6 млн рублей, передает ТАСС.

В 2022 году «Яндекс» оштрафовали на 400 тыс. рублей. В компании тогда заявили, что не могут соблюдать закон из-за санкций против России – нет возможности приобрести необходимые зарубежные технику и ПО.