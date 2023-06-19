«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей

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19 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов в следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России в торговле с дружественными странами.  Подробности...
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Африка заняла неудобную Западу позицию по Украине

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги? Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

ВСУ почувствовали острый дефицит живой силы Latin America News Agency/Reuters
Пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Тем, кто попытается уклониться от службы, грозят штрафами и тюрьмой. При этом ранее резервы противник пополнял преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов. Почему Украина взялась за западную часть страны и кто на самом деле отправится на фронт? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Они начали эту бойню в 2014-м

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы похоронили десятки подопечных, чьи жизни посыпались после 2014-го. Кто без дома, кто без здоровья и родственников. И все эти люди – пыль на сапогах для западного мира, ничто для наших либералов, которые радеют за Украину. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Путин дал гарантии мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    «Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей

    Мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей

    19 июня 2023, 02:59

    Текст: Антон Антонов

    ООО «Яндекс» оштрафовано на 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечении безопасности страны, сообщил мировой суд в Москве.

    «Яндекс» признан виновным по ч. 4 ст. 13.31 КоАП. Постановление было обжаловано в апелляции и вступило в силу. Компания признала нарушения, но попросила не назначать максимальный штраф – по указанной статье он может быть от 2 млн рублей до 6 млн рублей, передает ТАСС.

    В 2022 году «Яндекс» оштрафовали на 400 тыс. рублей. В компании тогда заявили, что не могут соблюдать закон из-за санкций против России – нет возможности приобрести необходимые зарубежные технику и ПО.

    Путин предположил, где может находиться Залужный
    Путин: Залужный может находиться за границей
    		   
    18 июня 2023, 11:21
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Валентина Григоренко

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», – ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС.

    Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном.

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    В Бундестаге резко раскритиковали министров «Бандеру Бербок» и «Володимира Хабека»
    Депутат бундестага Фронмайер осудил Бербок и Хабека за работу на Украину, а не Германию
    		   
    18 июня 2023, 08:17
    Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Депутат Бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и министра экономики и вице-канцлера страны Роберта Хабека за то, что они отстаивают украинские, а не германские интересы.

    Фронмайер на заседании Бундестага спросил у Хабека, точно ли тот является министром экономики Германии, а не украинским министром, и поинтересовался, чьи интересы тот представляет – Германии или каких-то других стран. При этом, по его словам, немецким гражданам ответы на эти вопросы известны.

    «У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Фронмайер напомнил о словах Бербок о том, что обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Кроме того, он выразил возмущение заявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.

    В Кремле ранее отмечали, что с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Германии в украинский конфликт увеличивается.

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    Состоялось первое боевое применение новейшего дрона-камикадзе «Привет-82»
    Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт вооруженных сил Украины
    		   
    18 июня 2023, 03:52
    Фото: КБ «Око»/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    В ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции на Украине российский дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинских войск, сообщили в конструкторском бюро «Око».

    В КБ сообщили, что от места запуска до цели было около 12 км. БПЛА запустили «из тыла», после чего оператор, который совершал поражение, осуществил «подхват». Как заявили в КБ, первое применение «было успешным», передает ТАСС.

    В КБ пояснили, что технология «подхвата» позволяет оператору, находящемуся «на месте применения», подхватить «выпущенный из тыла и направленный в точку применения» БПЛА, который летит «в режиме радиомолчания». У линии боестолкновения оператор с пультом производит «подхват управления» и направляет беспилотник на цель.

    В КБ подчеркнули «простоту и удобство применения» дрона. Отмечается, что оператор не был обученным пилотом FPV-дрона, его готовили только в КБ, опыт пилотирования дрона «составлял один день», общее время подготовки – пять дней. Кроме того, «команда запуска в принципе ни разу до того не пилотировала» указанный дрон.

    Напомним, дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.

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    В США рассказали о разгроме Россией колонн ВСУ с западной техникой
    WSJ: ВС России разгромили колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
    		   
    18 июня 2023, 10:43
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Россия, используя преимущество своей военно-воздушной мощи, ударила по колоннам ВСУ, перевозившим современное вооружение, которое Запад передал Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Мэтью Люксмура для The Wall Street Journal говорится, что украинской стороне пришлось «приостановить» наступление из-за «неоднозначных» результатов первых атак на российские позиции, передает РИА «Новости».

    Люксмур также указывает на «ограниченность» противовоздушной обороны Киева, которой, по его мнению, воспользовалась Россия.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что вооруженные силы Украины не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении. По словам российского лидера, Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.

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    МИД Китая разъяснил США главное правило международных отношений
    МИД Китая: Военный конфликт между Пекином и Вашингтоном могут вызвать провокации США
    		   
    18 июня 2023, 08:48
    Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отреагировала на статью Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен», опубликованную в преддверии визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.

    Хуа Чуньин на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) разместила скриншот статьи, подчеркнув, что для многих китайских читателей подобная публикация является шантажом. Она отметила, что автору и редактору Bloomberg следовало бы взять уроки истории и географии, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что «если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США», то он не будет вызван провокационными действиями с китайской стороны, которая «отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии».

    Скорее всего, по ее словам, это произойдет из-за военных самолетов и кораблей США вблизи китайской территории. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение, подчеркнула Хуа Чуньин.

    В статье Bloomberg говорится, что, по мнению Китая, «его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными маневрами, но ему не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко».

    Между тем Блинкен в воскресенье прибыл в Пекин, где пробудет 18 и 19 июня.

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    Daily Mail: Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи «Челси»
    		   
    18 июня 2023, 14:54
    Фото: Михаил Метцель /ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Бизнесмен Роман Абрамович отказывается передавать 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси» исключительно Украине, он также хочет направить средства пострадавшим в России, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в британском МИДе.

    Источник отметил, что правительство Британии и Еврокомиссия не готовы одобрить намерения господина Абрамовича, пишет Daily Mail.

    Он также напомнил, что на минувшей недели глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что нет гарантии, что перевод средств от продажи «Челси» Украине будет осуществлен до ухода британского правительства в отпуск в июле. Также он отметил, что правительство хочет быть уверено в том, что деньги «идут исключительно тем, кому они предназначены».

    Источник, близкий к средствам Абрамовича, заявил, что британские власти надеются, что средства миллиардера поступят на Украину до наступления зимы, но пока таких гарантий нет.

    Ранее правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба «Челси».

    Коментарии (43)
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка
    		   
    18 июня 2023, 14:13
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки на Запорожском направлении более 200 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки украинские военные продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, а наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.

    В Минобороны подчеркнули, что за сутки во время боевых действий на Запорожском направлении уничтожено 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.

    Отмечается, что на Херсонском направлении ВС РФ поразили свыше 30 украинских военных, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», а также орудие «Гиацинт-Б».

    Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области.

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    Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
    		   
    18 июня 2023, 14:25
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

    Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».

    «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».

    В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.

    Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.

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    Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
    Politico: Американские законодатели порезали план Пентагона по производству ракет для Украины
    		   
    18 июня 2023, 11:50
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Члены Республиканской партии в комитете Палаты представителей по ассигнованиям инициировали значительные сокращения запланированного Пентагоном наращивания производства ракет, необходимого для дальнейшей поддержки Украины, а также для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем, пишут американские СМИ.

    Республиканцы, по информации журнала Politico, потребовали сократить расходы Пентагона в части закупок ракет для военных служб более чем на 2,5 млрд долларов.

    Издание отмечает, что перенаправление этой части расходов бюджета на другие цели является ударом по оборонным планам президента США Джо Байдена, которые тот изложил в своем последнем бюджетном предложении.

    Politico пишет, что на Украину хлынуло оружие на миллиарды долларов, в результате чего военное планирование США пришлось пересмотреть, чтобы страна была готова к возможному новому конфликту. В результате Пентагон впервые в истории обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать многолетние закупки боеприпасов и запустить производство на полную мощность, чтобы быть готовыми «к будущей войне».

    Ранее в Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи Украине включает системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. Отмечалось, что всего США выделят на военные нужды Киева 2,1 млрд долларов.

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    Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»
    		   
    18 июня 2023, 13:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены Совета безопасности этой страны.

    Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.

    Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.

    Коментарии (32)
    Российским банкам ограничили переводы в юанях
    РИА «Новости»: Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях

    18 июня 2023, 13:02

    Текст: Ольга Никитина

    Bank of China с 13 июня 2023 года не принимает от российских банков платежи на перевод юаней банкам Европейского союза, Швейцарии, Великобритании и США, сообщили в кредитных организациях.

    В заявлении «Акибанка» сказано, что также запрещен прием переводов в китайских юанях в адрес филиалов данных банков в Китае. Речь идет как о банках-посредниках, так и о банках-получателях, передает РИА «Новости».

    Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.

    Об ограничении переводов также сообщил «Юникредитбанк». В сообщении кредитной организации сказано, что ограничения коснулись иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.

    Ранее сообщалось, что к китайской национальной системе банковских переводов CIPS (аналог SWIFT) подключилось около трех десятков российских банков.

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    Путин рассказал о приказе одному из трех братьев вернуться из зоны СВО
    Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
    		   
    18 июня 2023, 12:07
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении.

    Фрагмент закрытой встречи главы государства с военкорами показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? – Вернусь в зону СВО, к своим товарищам. Практически все! Ну вот стало известно – Юнусбек мне раскрыл – что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос военкора, возвращал ли глава государства одного из братьев-десантников «чуть ли не силой», Путин ответил утвердительно. «Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». – Нет, я не могу, должен за брата отомстить… – Я уж и так, и так. Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!». Честное слово!» – сказал президент.

    Также в ходе встречи с военкорами Путин отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный, пропавший из медиапространства, может находиться за границей.

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    Неудачи ВСУ заставили Запад сомневаться в смысле существования НАТО
    Telegraph задалась вопросом о смысле существования НАТО при поражении Украины в конфликте с Россией
    		   
    18 июня 2023, 07:45
    Фото: w80/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Страны НАТО на саммите в Вильнюсе должны задать себе вопрос о том, «какой смысл» в альянсе, если Украина «с мощью НАТО за ее спиной» не может одолеть Россию, заявил обозреватель Ричард Кемп.

    Кемп призвал лидеров стран НАТО быть готовыми к тому, что контрнаступление вооруженных сил Украины, несмотря на всю поддержку Запада, провалится. Кемп заявил, что слова о поддержке Киева звучат все менее уверенно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Он предположил, что в случае провала украинского наступления президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц могут «возобновить свое лоббирование, чтобы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора до конца года».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления.

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    Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
    		   
    18 июня 2023, 16:41
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.

    Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.

    Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.

    Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.

    Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.

    До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.

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    Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
    В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
    		   
    18 июня 2023, 04:13
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.

    Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».

    «Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».

    Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.

    Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.

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