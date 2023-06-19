Депутат рассказал о значении МРОТ при построении в России социального государства

Депутат Исаев: Закон о МРОТ помог выстроить систему соцзащиты в стране

Подписание президентом закона о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) сыграло очень важную роль в наполнении понятия социального государства, которое прописано в нашей Конституции, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. В понедельник исполняется 23 года с момента подписания Владимиром Путиным закона о МРОТ.

«До решения президента, который 19 июня 2000 года подписал федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ, установленный Госдумой второго, самого левого созыва, оставался неизменным на протяжении четырех лет и был равен 83 руб. 49 коп., что на тот момент было меньше, чем три доллара США», – вспоминает Андрей Исаев, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, МРОТ тогда «использовался для расчетов чего угодно, кроме реальной заработной платы». «В МРОТах измерялась уголовная ответственность, назначались штрафы, пени. Это была экономическая единица, которая практически ничего не давала трудящимся. И тогда было принято решение, что МРОТ нужно дать его изначальное социальное значение. Президент принял решение о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда, чтобы он соответствовал только заработной плате», – говорит депутат.

Исаев также напомнил, что в 2006 году между «Единой Россией» и Минфином возникли разногласия по темпам повышения МРОТ и президент провел специальное совещание. «Было выработано компромиссное решение – МРОТ подняли на гораздо большую величину. Он перевалил за тысячу рублей в месяц. Став председателем правительства в 2008 году, Владимир Путин в качестве одного из первых решений предложил установить МРОТ на уровне прожиточного минимума. Это было постоянным требованием российских профсоюзов», – отметил депутат.

Однако в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, наращивание заработной платы грозило увеличением безработицы и «поэтому опять наметилось отставание МРОТ от величины прожиточного минимума». «В 2018 году президент вновь принимает волевое решение о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума, а в 2020 году это решение было закреплено как обязательное требование в Конституции Российской Федерации. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, президент обозначил, что МРОТ должен расти темпами, опережающими инфляцию. С первого января 2024 года он увеличится на 18,5%. А к 2025 году на 30% превысит прожиточный минимум трудоспособного человека», – добавил Исаев.

Депутат особо подчеркнул, что МРОТ является «важнейшим элементом в определении политики заработных плат в нашей стране». «Ниже минимального размера оплаты труда за полный рабочий день платить нельзя. Выше – можно. Это касается всех регионов. Над МРОТ надстраивается целая система. Минимальные зарплаты не могут быть ниже МРОТ, а только выше. Таким образом показатель является основой, на которой выстраивается система заработных плат», – пояснил Исаев.От отметил, что повышение МРОТ означает повышение реальных зарплат тех, кто получает в районе минимального размера оплаты труда, а в России таких около двух млн человек. «Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент сказал, что мы должны создать экономику высоких зарплат. Это очень правильный подход. У нас выстроенная система социальной защиты в стране. Пособия, пенсии являются производными от заработной платы, с которой берутся взносы и налоги, на основании которых в дальнейшем формируются социальные выплаты», – подчеркнул депутат.

В ходе своего выступления на форуме Путин также отметил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум вдвое. Президент выразил уверенность, что это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом. На этот год минимальный размер оплаты труда установлен в размере 16 тыс. 242 рублей. Таким образом, с 1 января 2024-го он вырастет до 19 тыс. 242 рублей.