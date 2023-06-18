Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление

В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.

Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.

Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.

Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.

Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.

До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.