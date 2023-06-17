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Представители стран Африки начали собираться в Константиновском дворце на переговоры с Путиным по Украине
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В Константиновском дворце в Петербурге начали собираться представители семи африканских стран, там у них запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского вопроса.
В миротворческую миссию вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и ЮАР – Сирил Рамафоса, премьер Египта Мустафа Мадбули, передает ТАСС.
Также на встречу прибыли спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.
До этого группа посетила Киев, где прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская сторона в ходе встречи делегации из Африки провалила весь визит.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ
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Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают».
Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский.
Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа.
Лавров заявил о «военно-техническом» ответе России на полеты F-16 над Украиной
В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием.
До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
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Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
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Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен
Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ.
У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС.
Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче.
Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных.
В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды.
В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться.
Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»
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Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.
Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД.
Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве.
«Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.
В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Путин: 50% покинувших Россию уже вернулись домой
Порядка половины покинувших Россию граждан уже вернулись обратно, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
«50%, по нашим скромным подсчетам, из тех, кто выехал [из России], уже вернулись. Этот процесс продолжается. Но кто-то если хочет жить в другом месте – ради бога», – сказал Путин.
Он выразил уверенность, что это скорее позитивный процесс, чем негативный, так как он служит элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нее и так развиваются экономические и гуманитарные контакты.
Путин рассказал о реплике экс-президента Франции Ширака в адрес американцев
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал свой диалог с бывшим президентом Франции Жаком Шираком о США.
«Что касается Ширака, это был человек энциклопедических знаний в полном смысле этого слова. Российский лидер назвал его крупным политическим деятелем, добавив, как однажды спросил его: «Почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях?» «Он (Ширак – прим. ВЗГЛЯД) мне по-русски ответил: «Потому что некультурные», – уточнил Путин, передает РИА «Новости».
В пятницу Владимир Путин начал выступление с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент России заявил, что его выступление на экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.
Украинский политолог рассказал про «диванный патриотизм» Западной Украины
Политолог Скачко: Украина прибегла к мобилизации в западных регионах из-за дефицита живой силы для ВСУ
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ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. При этом большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.
«Украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах. По данным Минобороны РФ, в начале июня ВСУ, которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС в глубине подконтрольных Украине территорий. На фоне происходящего ВСУ, скорее всего, почувствовали дефицит живой силы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.
В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.
Также украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, приводит РИА «Новости» слова информатора в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
По его словам, устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.
На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.
Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине
Представитель МИД Захарова: В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать
Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать, они созвучны российским подходам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Захарова поблагодарила всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении». Она отметила, что Киев блокирует все предложения, потому что он сам себе запретил переговоры с Россией, передает ТАСС.
Представитель МИД считает, что США не дают Украине возможности никакого движения по направлению к миру, поскольку будущее Киева они видят совершенно иначе.
По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом, а Китай является целью США из-за экономического роста Пекина. В США, считает Захарова, с ума сходят от китайского технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия высоко оценивает мирную инициативу Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом.
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с российским лидером Путиным
Главы шести африканских стран прилетели в Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, в данный момент главы шести африканских государств уже прилетели, скоро у них состоится встреча с Путиным, передает РИА «Новости».
Кобяков добавил, что в событии приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.