Минобороны России опубликовало кадры работы военной полиции Западного военного округа (ЗВО) по организации обеспечения безопасности движения автотранспорта и правопорядка в населенных пунктах Новая Таволжанка и Шебекино Белгородской области.

На видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны, показано, как бронеавтомобили «Патруль» медленно двигаются по улицам Новой Таволжанки, а военнослужащие военной полиции обходят улицы и дворы опустевшего городка, выборочно останавливают проезжающие автомобили для проверки.

Военнослужащий в чине полковника рассказал, что для порядка на улицах, исключения мародерства были выставлены стационарные посты и патрули. Кроме того, ограничено перемещение транспортных средств в ночное время с 20:00 до 07:00, происходит досмотр транспорта и проверка документов.

В министерстве отметили, что сотрудники военной полиции оказывают помощь жителям населенных пунктов, круглосуточно принимают заявки и реагируют на просьбы жильцов.

Кроме того, военная полиция вместе с инженерными подразделениями выезжают по заявкам об обнаружении взрывоопасных предметов, их частей или оружия, и организуют работу по разминированию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России приступили к службе на территории Белгородской области для противодействия украинским ДРГ и предотвращению их проникновения.