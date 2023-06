Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить На ПМЭФ предложили уходить от термина «импортозамещение» 14 июня 2023, 21:31 Вопросы технологического суверенитета как в информационных технологиях (ИТ), так и в других отраслях несут важнейший воспитательный эффект, потому что мы должны испытывать гордость за то, что мы делаем, заявил директор по информационным технологиям Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Евгений Абакумов на ПМЭФ. Он отметил, что это относится ко всем сферам деятельности. «Отрасль не важна: образование, разработка отечественных решений, энергетика, транспорт, телеком, жилищное строительство, банки. Мы все вместе сейчас меняем этот мир, и важно, чтобы ребята это понимали и разделяли», – приводятся его слова на сайте ПМЭФ. Кроме того, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев заявил, что нужно отходить от термина «импортозамещение». «(Например) Королев (Сергей Королев, ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых космических кораблей) ничего не замещал, он придумывал новое, как и все гении, которые обеспечивали нам технологический прорыв. Они не замещали, они сами были двигателями, генераторами идей», – заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня. Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца

Фото: LTV Zinu dienests/YouTube

Текст: Евгений Поздняков

Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ. «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт. «Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница. «Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер. «Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт. «Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер. Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки. Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев. Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Фото: соцсети

Текст: Антон Антонов

В ЦУМе – московском магазине люксовой одежды – появилась в продаже новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала специальной военной операции России на Украине заняла жесткую антироссийскую позицию. После появления ее новой коллекции в магазине в центре Москвы, у Таккори в соцсетях начали спрашивать о том, почему она продает свои вещи в ЦУМе. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори ответила: «Я, Украинка, когда-то по-другому говорила?». Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах». Следует отметить, что в России одежда Tak.Ori продавалась около десяти лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения». Таккори училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заявили, что украинский президент продали страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори заявили, что откажутся от бренда и даже пригрозили «выкинуть шапки». Отметим, что хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей. Стало известно о состоянии здоровья Героя России Адама Делимханова Депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым, тот здоров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС. «Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани». Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва. Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Фото: Минобороны России/Telegram

Текст: Антон Антонов

Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область. Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС. Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты». В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости». В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ. Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. Новости СМИ2 Лукашенко назвал мощность размещенного в Белоруссии ядерного оружия Лукашенко заявил, что размещаемое в Белоруссии ядерное оружие мощнее, чем примененное США в Японии

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Тактическое ядерное оружие, размещаемое Россией в Белоруссии, втрое мощнее примененных США в Хиросиме и Нагасаки бомб, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко каналу «Россия-1». «Там больше 80 тыс. (человек) погибло мгновенно, 250 тысяч (всего) от удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Не знаю... под миллион человек погибнет. Не дай Бог применять это оружие», – передает ТАСС слова Лукашенко. По словам белорусского лидера, согласовать применение ядерного оружия с Россией не является проблемой. «Если начнется война, что я, буду смотреть по сторонам? (...) Путин позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже сейчас. Поэтому – что за проблема согласовать нанесение какого-то удара?» – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко заявил, что Минск в течение нескольких дней получит тактическое ядерное оружие от России. Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания Песков заявил, что все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Все информационные вбросы, касающиеся подрыва газопровода «Северный поток», заслуживают внимания, в том числе о причастности Польши к подрыву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что в Германии изучают данные, указывающие на то, что в инциденте могли использовали Польшу в качестве оперативной базы, передает ТАСС. «Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания», – подчеркнул пресс-секретарь. По словам Пескова, газета могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву, чтобы скрыть истинных заказчиков этого теракта. Ранее немецкие следователи говорили о полученных уликах, доказывающих причастность Польши к теракту. Напомним, журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, что привело к подрыву.

Фото: LTV Zinu dienests/YouTube

Текст: Алина Власенко

Очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию, выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии, пишет портал LSM. На прошлой неделе на латвийской границе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России, сообщает портал LSM. С конца мая в пункте по оказанию помощи начали выстраиваться очереди из украинцев, отмечает радио Sputnik. Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе

Фото: Petra Wallner/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но Берлин и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Москвой, следует из представленной правительством Германии первой в истории страны стратегии национальной безопасности. Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц. При этом немецкие власти отметили, что при разработке стратегии особенно учитывали действия России на Украине, передает ТАСС.

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео. Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент. «Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life. Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем». Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось. В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров 13 июня 2023, 23:50 Текст: Антон Антонов

Фото: REUTERS/Jonathan Drake

Текст: Ольга Иванова

Экс-президент США Дональд Трамп приехал в суд Майами, где ему ждолжны зачитать связанные с вывозом секретных материалов из Белого дома обвинения, во время пребывания в суде он формально будет считаться находящимся под арестом, сообщает CNN. Помещение под арест обычно проводится без присутствия прессы, оно носит лишь формальный характер. При этом Трамп после предъявления ему обвинений будет освобожден и сможет покинуть здание суда, передает ТАСС. Экс-президенту США грозит до 400 лет тюрьмы. Как следует из обвинительного заключения, в пятницу размещенного в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, правоохранительные органы США предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека, заявила Венецианская комиссия при Совете Европы. Юристы комиссии призвали Киев скорректировать текст. Рекомендации включают «право для каждого человека организовывать мероприятия на языке национальных меньшинств», а также отмену «обязательного предоставления перевода на украинский язык общественных мероприятий по требованию посетителей». Кроме того, Украину призвали изменить некоторые пункты документа, упростив издание книг на языках нацменьшинств, а также рассмотреть вопрос перевода официальных названий и общественной информации на эти языки. Кроме того, предлагается сделать шаги по использованию этих языков органами власти, передает РИА «Новости». Как заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, позиция Венецианской комиссии свидетельствует, что «у национальных сообществ, живущих в Украине», должно быть «право на образование на родном языке». Напомним, Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним. В январе венгерский президент Каталин Новак заявила, что высказала в письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, которые касаются положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.