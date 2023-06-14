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Минобороны подписало контракты с десятью командирами добровольческих бригад
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Минобороны подписало контракты с еще десятью командирами бригад и отрядов добровольческого корпуса, участвующих в спецоперации, сообщают в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса подписали контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения спецоперации, а также государственные меры соцподдержки для добровольцев и членов их семей, передает РИА «Новости».
По словам Алексеева, им будут предоставлены такие же льготы, которые предоставлены всем военнослужащим, так как добровольческие отряды «пришли воевать не за деньги, не за льготы, и выполняли свои задачи качественно и без этого решения».
«Когда добровольцы увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый ратный труд оценивается очень высоко, это придало дополнительное стимулирование на их работу для нашей победы», – подчеркнул он.
Как заметил представитель добровольческой бригады «Терек» с позывным «Амиго», бойцы подписали контракт с радостью.
«Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы. Это и есть одна из забот нашего государства об участниках специальной военной операции. Служим России!», – сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил необходимость добровольцам заключать контракт с Минобороны. Он сообщил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Путин назвал условие завершения конфликта на Украине
Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина.
По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины.
Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.
ВКС России нанесли групповые удары по резервам ВСУ
Российские Воздушно-космические силы произвели удары по местам сосредоточения оперативных резервов украинской армии, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны России.
Групповые удары ВКС производились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, целями стали места сосредоточения оперативных резервов ВСУ и склад боеприпасов и вооружения иностранного производства, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, заключили в военном ведомстве.
На прошлой неделе ВКС России нанесли групповой удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено.
Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
Осужденный за взятку в Красноярске чемпион мира по пауэрлифтингу Бархатов погиб в зоне спецоперации
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Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации, сообщает федерация пауэрлифтинга региона.
Представители федерации выразили соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации заслуженного мастера спорта России и многократного чемпиона мира Максима Бархатова, передает ТАСС.
«Вечная память, соболезнования родным Максима и всем, кто его знал», – говорится в сообщении.
Максим Бархатов был чемпионом мира среди юниоров в 2000 и 2001 годах, чемпионом России в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 и 2012 годах, чемпионом Европы в 2003 и 2004 годах, чемпионом мира в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, а также вице-чемпионом мира в 2003 и 2004 годах. В марте 2021 года Бархатова задержали по подозрению в получении взятки автомобилем премиум-класса.
В апреле в ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Рогов: ВСУ попытались разминировать минные поля на Запорожском направлении
Рогов: ВС РФ активно уничтожают западную технику на Запорожском направлении
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В районе Времевского выступа, где ранее противник смог вклиниться в нашу линию обороны, российские войска перешли в контратаку. На данный момент активные бои ведутся на окраинах Макаровки и Урожайного. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
«Наиболее активные бои ведутся в районе Времевского выступа. Именно там противник по низинам смог пробиться через линию обороны ВС РФ, но с минувшего дня его уже начали выбивать с позиций. Села Макаровка и Урожайное сейчас находятся под нашим контролем, хотя на северных и восточных окраинах поселков еще находятся позиции боевиков ВСУ», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Населенные пункты Новодаровка и Левадное, расположенные немного западнее, на данный момент превратились в серую зону, потому что оттуда противник был вынужден отступить. Сейчас ВСУ занимают позиции в лесопосадках близ поселков. Все господствующие высоты на данном направлении под контролем ВС РФ, оттуда работает артиллерия и ведется минометный обстрел. При этом украинское командование отправляет людей на штурм наших позиций, не считаясь с потерями. Противник избрал тактику подвоза малых групп и отправки их сразу в бой», – акцентирует он.
«На Ореховском направлении основные бои ведутся в районе села Работино. Там несколько дней шли дожди, поэтому боевые действия ограничиваются длительными, порядка 15–16 часов, артиллерийскими обстрелами. Пользуясь небольшим перерывом, противник начал перегруппировку своих войск и предпринял попытки по разминированию наших минных полей», – подчеркивает собеседник.
«На сегодняшний день ВСУ потеряли огромное количество техники. Мы можем говорить как минимум о 16 уничтоженных БМП «Брэдли» и о полутора десятках «Леопардов». По нашим прикидкам, это 15% и 20% соответственно от всех поставок данной техники на Украину. Остальные, менее распиаренные машины, уничтожаются в еще больших масштабах. Что касается живой силы, то потери противника на Запорожском направлении уже исчисляются в тысячах», – резюмирует Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Telegram-канале ведомства говорится, что ВСУ во время бегства оставили танки «Леопард» и БМП «Брэдли». «Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», – подчеркнули там.
Кроме того, по данным представителя ведомства Олега Чехова, передовыми подразделениями группировки ВС России «Восток» отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Там также рассказали, что артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза «Октябрь», а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра группировки российских сил «Восток», расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».
Помимо этого, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении – уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Расчет ЗРК «Оса» также сбил беспилотник «Фурия», сообщил Чехов.
Накануне глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад. До этого он отмечал, что ВСУ пытаются перейти в наступление ночью.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Бойцы «Ахмата» направлены на защиту Белгородской области
Глава Чечни Кадыров: Бойцы «Ахмата» отправятся защищать Белгородскую область от диверсантов
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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» начнут принимать участие в предотвращении диверсионных вылазок в приграничные районы России, и все цели будут достигнуты, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что в работе будут задействовать бойцов батальона «Запад-Ахмат», они начнут работать «в тесном контакте с другими подразделениями, это позволит значительно усилить безопасность на приграничных территориях».
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов уже встретился с представителями Минобороны, уководством областного управления Росгвардии и губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудив этот вопрос.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства с других критических для Украины направлений, но для защиты граждан будет сделано все.
Также президент заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Рогов сообщил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта
Украинские военные понесли большие потери при попытках атаковать на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские военные пресекли все атаки ВСУ, враг понес большие потери и, очевидно, что сейчас зализывает раны, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в данный момент ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.
Ранее стало известно, что ВСУ заняли оборону после успешной атаки российских военных на Купянском направлении.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины
В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани».
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва.
Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области
Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
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Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область.
Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС.
Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты».
В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости».
В свою очередь, боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы «Южной» группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.
Сенатор Долгов: Запад вынужден признать безуспешное начало наступления ВСУ
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Признание западными политиками начала украинского контрнаступления говорит о попытках объяснить собственным гражданам, почему Украине до сих пор дают деньги и оружие. Кроме того, это может быть направлено на запугивание россиян, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме назвали несомненным и очевидным начало украинского контрнаступления.
«Тот факт, что западные политики стали признавать контрнаступление ВСУ, говорит о попытке отработать деньги, тратящиеся на конфликт. Они должны каким-то образом эти траты объяснять, ведь это не что иное, как налоги американских и европейских граждан. Я уверен, что данная позиция согласована Зеленским с главами ряда стран НАТО. Кроме того, прослеживается очередная безуспешная попытка оказания психологического давления на Россию», – сказал сенатор Константин Долгов.
Парламентарий также обратил внимание на смену западной риторики относительно контрнаступления. «Ранее речь шла о том, что на Западе начнут признавать контрнаступление только в случае успехов ВСУ. Однако мы видим, что наши солдаты героически сражаются, и никаких серьезных достижений у противника нет. При этом украинская сторона несет колоссальные потери. Даже те цифры, которые признаются западными экспертами, достаточно велики», – отмечает собеседник.
«Сегодня ни в СМИ, ни из уст политиков не звучат какие-то бравурные заявления, ведь и побед на поле боя нет. Это попытка «сделать хорошую мину при плохой игре» перед предстоящим саммитом НАТО. США и Европе необходимо каким-то образом оправдать новые поступления оружия, денег и техники для Украины, а также получение Зеленским гарантий безопасности, если такое решение будет принято. Даже само так называемое контрнаступление – это вынужденная мера. И мы ожидали, что ВСУ пойдут на такой шаг. Именно поэтому Россия вне зависимости ни от чего продолжает решать все военные задачи, которые поставлены в рамках СВО», – резюмировал Долгов.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что украинское контрнаступление было тщательно спланировано и началось уже несколько дней назад. По словам президента Франции, оно должно продлиться несколько недель или месяцев. Он объявил о приверженности долгосрочной поддержке Киева и выразил надежду на то, что наступательные действия ВСУ будут успешными.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным, что происходят бои в ходе наступательных операций вооруженных сил Украины. Тем не менее, по его словам, в Вашингтоне воздержатся от оценок и сосредоточатся на поддержке Украины на поле боя.
Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастино Трюдо ранее заявлял, что на Украине происходят контрнаступательные и оборонные действия. На вопрос, на какой стадии на данный момент находится наступление, украинский президент отвечать отказался.
Напомним, Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ уже началось, о чем говорит использование ими стратегических резервов. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки украинской армии провалились, но ее наступательный потенциал еще сохранился.