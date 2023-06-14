Минобороны подписало контракты с десятью командирами добровольческих бригад

Сенатор Долгов: Запад вынужден признать безуспешное начало наступления ВСУ

Признание западными политиками начала украинского контрнаступления говорит о попытках объяснить собственным гражданам, почему Украине до сих пор дают деньги и оружие. Кроме того, это может быть направлено на запугивание россиян, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме назвали несомненным и очевидным начало украинского контрнаступления.

«Тот факт, что западные политики стали признавать контрнаступление ВСУ, говорит о попытке отработать деньги, тратящиеся на конфликт. Они должны каким-то образом эти траты объяснять, ведь это не что иное, как налоги американских и европейских граждан. Я уверен, что данная позиция согласована Зеленским с главами ряда стран НАТО. Кроме того, прослеживается очередная безуспешная попытка оказания психологического давления на Россию», – сказал сенатор Константин Долгов.

Парламентарий также обратил внимание на смену западной риторики относительно контрнаступления. «Ранее речь шла о том, что на Западе начнут признавать контрнаступление только в случае успехов ВСУ. Однако мы видим, что наши солдаты героически сражаются, и никаких серьезных достижений у противника нет. При этом украинская сторона несет колоссальные потери. Даже те цифры, которые признаются западными экспертами, достаточно велики», – отмечает собеседник.

«Сегодня ни в СМИ, ни из уст политиков не звучат какие-то бравурные заявления, ведь и побед на поле боя нет. Это попытка «сделать хорошую мину при плохой игре» перед предстоящим саммитом НАТО. США и Европе необходимо каким-то образом оправдать новые поступления оружия, денег и техники для Украины, а также получение Зеленским гарантий безопасности, если такое решение будет принято. Даже само так называемое контрнаступление – это вынужденная мера. И мы ожидали, что ВСУ пойдут на такой шаг. Именно поэтому Россия вне зависимости ни от чего продолжает решать все военные задачи, которые поставлены в рамках СВО», – резюмировал Долгов.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что украинское контрнаступление было тщательно спланировано и началось уже несколько дней назад. По словам президента Франции, оно должно продлиться несколько недель или месяцев. Он объявил о приверженности долгосрочной поддержке Киева и выразил надежду на то, что наступательные действия ВСУ будут успешными.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным, что происходят бои в ходе наступательных операций вооруженных сил Украины. Тем не менее, по его словам, в Вашингтоне воздержатся от оценок и сосредоточатся на поддержке Украины на поле боя.

Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастино Трюдо ранее заявлял, что на Украине происходят контрнаступательные и оборонные действия. На вопрос, на какой стадии на данный момент находится наступление, украинский президент отвечать отказался.

Напомним, Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ уже началось, о чем говорит использование ими стратегических резервов. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки украинской армии провалились, но ее наступательный потенциал еще сохранился.