Путин: Характеристики и качество российских вооружений улучшаются

Путин: Армии многих вещей не хватает, вопрос в количестве

Российской армии многих вещей не хватает, среди них высокоточные боеприпасы, средства связи, БПЛА, они есть, но вопрос в количестве, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты – вот эти беспилотники, и так далее. Они у нас (есть), но нам, к сожалению, их не хватает количественно», – цитирует его РИА «Новости».

Путин отметил, что в разговоре с бойцами, которые находятся на линии фронта, звучали просьбы о дополнительном выделении средств контрбатарейной борьбы.

Также он добавил, что характеристики и качество российских вооружений улучшаются. В ходе беседы Путин сообщил, что на Украине почти не осталось оборонной промышленности.

«А у нас растет, и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.