Путин предложил создать в России парк снесенных на Украине памятников

Россия могла бы создать парк из снесенных на Украине памятников, предложил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Мы могли бы какой-нибудь парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать… Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием», – цитирует его РИА «Новости».

Также Путин заявил, что памятники Владимиру Ленину сбрасывают на Украине с пьедестала, а на его место ставят фашиста Степана Бандеру.

«Таких вот ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Не хотят они коммунизма – Бог с ним. А кто хочет-то сегодня? Сбрасывают основателя Украины Ленина с пьедестала, но ладно – это их дело, но на это место Бандеру ставят. Это же фашист», – сказал он.

Путин добавил, что удивлен, как президент Украины, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов.

Ранее Путин заявил, что происходящее сейчас на территории Украине никогда не устроит Россию, где не будет ничего неонацистского.