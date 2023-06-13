Путин заявил, что неонацизм на Украине никогда не устроит Россию

Происходящее сейчас на территории Украины никогда не устроит Россию, где не будет ничего неонацистского, заявил президент России Владимир Путин.

«То, что там (на Украине) происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. Когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос, а нам задавали встречный: но у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите. Хотя бы, чтоб в законе там ввели соответствующие ограничения, в целом об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров до того, как наши войска отошли от Киева, после они выбросили все наши договоренности», – передает ТАСС слова Путина.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что не в интересах России было устраивать подрыв Каховской ГЭС, так как пострадали российские регионы.