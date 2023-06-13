Путин: ВСУ целенаправленно били «Хаймарсами» по Каховской ГЭС

Россия не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для новых российских регионов, украинская сторона стремилась к этому, целенаправленно обстреливая станцию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Кто виновен – понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Я не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, как мне докладывали. Но они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело», – заявил Путин.

Он также предположил, что, «может быть, была у них закладка какая-то», «может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение», передает ТАСС.

«Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА. Всем пострадавшим во время затопления будет оказана помощь по российским нормам и стандартам», – отметил президент.

Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.