Путин провел встречу с военными корреспондентами Путин разрешил хоронить добровольцев на воинских кладбищах 13 июня 2023, 16:37 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому добровольцы, содействовавшие выполнению задач российских Вооруженных сил, могут быть захоронены на воинских кладбищах. Это право получили граждане, служащие в добровольческих формированиях или заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ. Норма распространяется на всех участвующих в СВО в качестве добровольца начиная с 24 февраля 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в статью 11 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех» Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой. «Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент. В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты. Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность. «Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин. Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому. Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков. Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь. Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Руководство российской армии должно состоять из проверенных боевыми действиями военных, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками СВО в госпитале Минобороны в Красногорске. «Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень – пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что именно из таких военных, как они, должен комплектоваться командный состав ВС России, из тех, кто прочувствовал на себе, что такое боевые действия, и из тех, кто не дрогнул и исполнил свой долг до конца. Он предложил участникам СВО подумать о дальнейшей учебе по военной линии. «Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование», – приводит слова президента РИА «Новости». Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского. Новости СМИ2 Путин посетил госпиталь Минобороны и пообщался с ранеными военнослужащими

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Центральный военный госпиталь Минобороны им. Вишневского в Подмосковье посетил президент Владимир Путин. Глава государства посетил госпиталь после церемонии вручения государственных наград, на месте его встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов, передает ТАСС. Президент вручил награды и пообщался с лечащимися военнослужащими. В госпитале лежат раненные во время СВО бойцы. В мае глава государства подписал указ о присуждении премии Жукова врачам этого госпиталя за достижения в области реабилитации. Лауреатами в области военной науки стали глава госпиталя Есипов, врач-методист Владимир Бакшеев и начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Их наградили за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля». Актер Михаил Мамаев указал на новое значение Дня России в контексте СВО Актер Михаил Мамаев в День России провел параллели между СВО и Великой Отечественной войной

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Для нашей страны День России за последние полтора года обрел особое значение. Единение народа на фоне СВО как никогда важно. Только сообща Россия сможет отстоять свою свободу, сказал газете ВЗГЛЯД актер Михаил Мамаев, находясь на праздничном концерте на Красной площади. «Для меня День России за последние полтора года – с начала СВО – оброс новыми значениями и стал гораздо более глубоким. Особенно явственно это проявилось в начале этого года, когда я впервые поехал в Донбасс. Уже полгода я большую часть времени провожу там в качестве военкора», – рассказал актер и поэт Михаил Мамаев, известный, в числе прочих, ролью в фильме «Виват, гардемарины!». «У каждой страны есть свои символы, герои. Наш триколор в ходе СВО водружается на тех территориях, где мы отстояли свою свободу и независимость. За это наши герои сложили головы. Все эти смыслы наполняют сегодняшнее празднование Дня России и объединяют миллионы россиян», – подчеркнул собеседник. «Сейчас у нас появилось множество внешних вызовов, ощущается давление со стороны недружественных стран. Но могу сказать молодому поколению, что все это было и раньше. Нашей стране не привыкать развиваться в условиях санкционного и военного противодействия», – заметил артист. «Мое поколение проходило через разные стадии осмысления вызовов. На одном из исторических этапов нам пытались внушить, что геополитические облака рассеялись и все страны мира – друзья России. Но, как оказалось сейчас, наши деды и прадеды были правы: враг был, есть и будет. И поэтому «шкуры» подбитых «Леопардов» сейчас становятся трофеями бойцов СВО», – напомнил он. В Москве на Красной площади прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России. На сцене выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья. Новости СМИ2 Путин назвал участников СВО героями для любого нормального человека

Фото: Gavriil Grigorov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Участвующие в спецоперации военнослужащие – герои для любого нормального человека, заявил президент Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале Минобороны в Красногорске. «В глазах любого нормального человека каждый из вас – герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, в зоне спецоперации. Артобстрелы, танки, бронемашины – и это все не кино, все происходит «в реале», – цитирует Путина ТАСС. Президент отметил, что священный долг для государства – забота о семьях погибших и раненых бойцов СВО. Он подчеркнул, что необходимо защитить народ, живущий в Донбассе, и жители этого региона чувствуют себя частью русского народа. «Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, чтобы она была самостоятельной, укреплялась.Чтобы людей там (в Донбассе) защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг – встать на их защиту», – сказал Путин. Путин в День России после вручения госнаград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского. Там он наградил звездой Героя России участника СВО и командира роты старшего лейтенанта Юрия Жуланова. Лауреат госпремии Демичева назвала СВО правозащитной операцией Правозащитница Демичева: СВО – это правозащитная операция, призванная защитить, в том числе, детей Донбасса

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

На протяжении девяти лет дети Донбасса гибнут от снарядов ВФУ. Спецоперация России стала поистине правозащитной операцией, другого пути не было, сказала правозащитница Ольга Демичева на церемонии награждения лауреатов госпремий. «Меня часто спрашивают, как я отношусь к спецоперации. Я далека от политики, но часто бывая в Донбассе, я считаю СВО правозащитной операцией. Я считаю, другого пути у России не было», – сказала Ольга Демичева, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». «Для тех, кто не верит, что мирные люди в Донбассе уже девять лет подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВФУ, я свидетельствую: это действительно так. Я свидетельствую, что в Донбассе от снарядов ВФУ погибают дети, дети получают ранения, и это не единичные случаи, их сотни», – цитирует правозащитницу РИА «Новости». Демичева указала на то, что ряд людей, называющих себя «правозащитниками», прибегают к двойной морали. «Мне непонятна двойная мораль тех мнимых правозащитников, для которых эти дети почему-то оказались людьми второго сорта. Не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей», – подчеркнула Демичева. Ольга Демичева – известный врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Более 30 лет она проработала в КГБ № 11 в Москве, где инициировала общественное движение за создание на ее базе первого в России Центра паллиативной медицины. В 2018 году вошла в правление фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», а уже в 2020 году, завоевав авторитет среди сотрудников, получила предложение возглавить организацию. С 2021 года при поддержке Фонда Президентских грантов, запустила спецпроект «Жить! Войне и смерти вопреки» по обеспечению жизненно необходимыми лекарственными препаратами тяжелобольных детей, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Лично неоднократно бывала в новых регионах, оказывая помощь несовершеннолетним. Ранее в Кремле прошло ежегодное вручение медалей Героя Труда и госпремий, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. Новости СМИ2 Политолог: Труд и трудовые достижения – это часть культурного кода России Политолог Мартынов указал на значимость награждения медалями «Героя Труда РФ» и госпремиями в День России

Фото: Gavriil Grigorov/Reuters

Текст: Олег Исайченко

Отношение к труду – это очень важный маркер для общества. Примечательно, что возвращение президентом традиции вручения награды «Герой Труда РФ» быстро стало неотъемлемой частью Дня России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее в Кремле прошла церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» и государственных премий. «Традиционно в День России проходит награждение медалями «Героя Труда Российской Федерации» и госпремиями в области науки, искусства и всего того, что двигает вперед нашу страну. И это событие внушает оптимизм, обращенный в будущее», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансовой Академии при правительстве. «Кому-то может показаться, что так было всегда. Но стоит вспомнить, что не так давно по инициативе президента Владимира Путина было возвращено звание Героя Труда. Это вообще одна из позитивных советских практик. Но дело тут даже не в СССР, а в том, что труд и трудовые достижения – это часть ментальности и культурного кода России, русского человека», – добавил политолог. «Причем, русского – в широком понимании слова. Это все национальности и вероисповедания, которые есть в нашем государстве. Отношение к труду – очень важный маркер для общества. И возвращение президентом этого звания, даже с учетом несколько новой коннотации, очень важно. Награда очень быстро стала традицией», – обращает внимание эксперт. «Более того, учитывая геополитические условия, в которых мы оказались, вручение наград имеет особое значение. На мой взгляд, тут наиболее уместным будет сравнение из области физики – чем больше давление, тем сильнее сопротивление. Так что, чем больше давления мы видим со стороны Запада, тем больше уверенность в том, что мы идем в правильном направлении. Наша страна, благодаря народу, через все трудности на протяжении истории добивалась и военных, и политических, и технологических побед», – заключил Мартынов. Ранее в Кремле прошло ежегодное вручение медалей Героя Труда и госпремий, сообщается на сайте Кремля. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа. Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают награды, «своим примером показывают преданность Отечеству». «Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям». Глава исполкома ОНФ назвал главные смыслы Дня России в этом году Глава исполкома ОНФ Кузнецов: В этом году День России приобрел особое значение

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В этом году День России приобрел особое значение. Ведь сегодня его празднуют сразу четыре новых региона. Главная задача всей страны – помочь им быстрее интегрироваться в РФ, сказал газете ВЗГЛЯД глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, находясь на праздничном концерте на Красной площади. «Главное приращение смыслов празднования Дня России в этом году – это возвращение четырех новых регионов. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области отмечают праздник впервые в статусе полноценных членов нашей большой российской семьи. Кстати, уровень патриотизма и поддержки там президента впечатлил даже видавших виды политиков и экспертов», – рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. «Если говорить о планах ОНФ по работе в новых регионах в ближайшее время, то это, в первую очередь, помощь эвакуированным жителям Новой Каховки, Корсунки, других населенных пунктов. Наши ребята сейчас на месте организовали небольшой штаб. Вода отступает, но работы – непочатый край. Например, с помощью мотопомп специалисты откачивают воду из подвалов, чтобы люди могли скорее вернуться в свои дома», – рассказал собеседник. «Главная задача в целом – помощь новым регионам интегрироваться в РФ. Если говорить про наши долгосрочные планы, то будем продолжать осуществлять гуманитарную миссию на новых территориях, оказывать поддержку десяткам тысяч людей, которые оказался в сложной ситуации. Еще одно направление – бойцы, участвующие в СВО. За год работы ОНФ собрал 7,3 млрд рублей для помощи военным. Это вклад миллионов россиян в нашу общую победу», – резюмировал Кузнецов. В Москве на Красной площади проходит большой праздничный концерт, посвященный Дню России. На сцене выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Новости СМИ2 Президент ОАЭ поздравил Путина с Днем России WAM: Президент ОАЭ направил поздравительную телеграмму президенту РФ Путину по случаю Дня России 13 июня 2023, 01:49 Текст: Антон Никитин

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщило News Agency WAM. К поздравлению президента ОАЭ присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС. Тем временем по случаю Дня России в Объединенных Арабских Эмиратах в цвета российского флага окрасили башню Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Световое шоу, организованное администрацией здания, сопровождалось звуками российского гимна. Кроме того, на официальной странице башни Бурдж-Халифа в соцсети Instagram* (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена) опубликовано поздравление народу России, в котором говорится о богатой истории, яркой культуре и выдающихся достижениях России. Авторы поздравления пожелали российскому народу незабываемого праздника и будущего в единстве и процветании. Также в честь Дня России праздничную подсветку в цветах российского флага можно было увидеть на здании Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Напомним, в феврале вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о рекордном товарообороте между Россией и ОАЭ. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе. Путин вручил участникам СВО награды в военном госпитале в Подмосковье 12 июня 2023, 17:52 Текст: Алексей Дегтярев

Участник специальной военной операции, командир роты старший лейтенант Юрий Жуланов, проходящий лечение в госпитале в Подмосковье, получил награду из рук президента России Владимира Путина. Глава государства в госпитале Минобороны имени Вишневского в Красногорске вручил Жуланову звезду Героя России, передает ТАСС. Других участников СВО в госпитале президент наградил орденами Мужества. Напомним, Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского. Новости СМИ2 Путин подписал закон о гуманизации уголовно-исполнительной системы 13 июня 2023, 14:32 Текст: Алексей Дегтярев

Закон, предусматривающий гуманизацию уголовно-исполнительной системы, подписал президент Владимир Путин. Закон предусматривает изменения в Уголовно-исполнительном кодексе РФ, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ. В частности, повышается возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание, с трех до четырех лет. Эти дети живут в доме ребенка исправительного учреждения или СИЗО. Закон должен способствовать сохранению у женщин родственных связей с детьми. Также предусмотрена возможность размещения осужденных к принудительным работам не только в общежитиях, но и в мобильных зданиях и сооружениях, отвечающих требованиям законодательства. Норма площади этих помещений не может быть менее 5 кв. метров (ранее – не менее 4 кв. метров) на человека. Осужденные смогут выходить из них в ночное и нерабочее время, выходные, праздники без разрешения администрации. Кроме того, устанавливается возможность использования в СИЗО для предупреждения побегов аудиовизуальных, электронных и других средств записи. Их перечень установит правительство, а порядок применения – Минюст. Закон вводит дисциплинарную комиссию исправительных учреждений, она будет заниматься решением вопросов применения мер взыскания с осужденных, перевода их из одних условий в другие. Закон меняет порядок снятия взысканий с осужденного, его перестанут признавать злостным нарушителем, если он за год после отбытия дисциплинарного взыскания не был подвергнут новому. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту 13 июня 2023, 14:41 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок газа по дальневосточному маршруту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд кубометров в год. Реализация соглашения придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию дальневосточных регионов России, передает РИА «Новости». В марте президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Новости СМИ2 Путин подписал закон о рассмотрении дел лидеров ОПГ без присяжных Путин вывел рассмотрение дел лидеров ОПГ из-под юрисдикции суда присяжных 13 июня 2023, 15:43 Текст: Алина Власенко

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым дела организаторов преступных сообществ теперь будут рассматриваться без присяжных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, из компетенции суда присяжных теперь исключены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») и статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Новый закон учитывает специфику преступлений, связанную с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей. Кроме того, учитываются и юридические особенности соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний. Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки. Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся. Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки. Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства». Новости СМИ2 Путин провел встречу с военными корреспондентами Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС. В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».