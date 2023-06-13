Именитые адвокаты отказались представлять Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп накануне суда обращался за услугами к нескольким известным адвокатам, но они отказали ему, сообщает газета Washington Post.

Источник сообщил газете, что Трамп пытался найти во Флориде квалифицированного адвоката, который мог бы присоединиться к его команде защиты, но несколько известных адвокатов отказали ему, передает РИА «Новости».

Также источник сообщил, что среди адвокатов были известные Бенедикт Кюне и Дэвид Маркус.

Издание называет Трампа «капризным» клиентом, прежде он уже испытывал трудности в подборе адвокатов, поэтому специалисты не хотят рисковать. Так, бывший президент, по данным газеты, отказывается от юридических консультаций, иногда публично угрожает заняться незаконной деятельностью и часто не оплачивает услуги юристов.

Между тем, как сообщает издание Vice News, Трампу может грозить до 22 лет лишения свободы, если его признают виновным по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, передает ТАСС.

Кроме того, ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет за препятствование правосудию.

Напомним, как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы администрации США, еще 75 – в кладовой. На 17 документах стоял гриф «совершенно секретно».