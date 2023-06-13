NYT сообщила о серьезных потерях ВСУ при контрнаступлении

New York Times: Украинские силы несут тяжелые потери при попытках контрнаступления

Украинские войска несут значительные потери во время попыток контрнаступления на российские позиции, при этом серьезных успехов Киев все еще не добился, пишет американская газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

Как обращает внимание New York Times, официально Киев не раскрывает данные, но при атаках на российские силы ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери. «Были подтверждены потери среди военных, также ликвидировано передовое оружие, поставленное Западом», пишет издание.



При этом газета отмечает, что Киев так и не добился серьезных успехов при контрнаступлении, передает РИА «Новости».

Ранее американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента США Джо Байдена, ни для НАТО.