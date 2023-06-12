Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО

Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность, что контрнаступление ВСУ не принесет положительных результатов ни Украине, ни администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни НАТО.

В интервью, вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, Херш отметил, что это контрнаступление не будет хорошим для Украины, НАТО и администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии выразил мнение, что альянс, вероятно, уже вовлечен в боевые действия с точки зрения подготовки и консультирования украинских войск.

В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности при ведении боевых действий, поскольку украинские подразделения обучались в различных странах НАТО и не отрабатывали совместные маневры.

Как считает Херш, это как если у вас есть 15 различных танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им день или три дня, чтобы организовать совместные тренировки коллективов. Он выразил уверенность, что было бы невозможно добиться хорошего результата в таких условиях. По его словам, именно это происходит сейчас в украинской армии.

Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.