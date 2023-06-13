Мужчина случайно застрелил маленькую дочь в Красноярском крае

Российские блогеры отреагировали на смерть Берлускони

Российские блогеры назвали бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони императором публичного пространства, личностью, способной пробивать стены как в бизнесе, так и в политике.

«В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере. Он даже оплатил свою учебу в университете с помощью пения и игры на музыкальных инструментах на круизных судах. Позднее он вернулся в музыку, но уже как автор слов песен на неаполитанском языке. В 2003 году к приезду Владимира Путина Берлускони написал песню «Я всегда думаю о тебе». Во время встречи Берлускони исполнил несколько неаполитанских песен: ’O Sole Mio, Torna a Surriento, I' te vurria vasa, арии из опер «Тоска» и «Турандот», а также «Я всегда думаю о тебе». Рассуждая о смерти, Берлускони сказал с присущим ему сардоническим юмором: «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем – а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!» – сообщается в Telegram-канале «Небожена».

В Telegram-канале «Россия в глобальной политике» авторы называют Сильвио Берлускони одним из самых ярких и зажигательных европейских политиков конца ХХ – начала XXI веков, неутомимым и даже одержимый бонвиваном, «способным пробивать стены как в бизнесе, так и в политике».

«Император публичного пространства, очень рано понявший неоценимую важность контроля над информацией и образами. Берлускони восторгались и ненавидели, всеми силами пытались устранить, но тщетно, он восставал как Феникс», – пишут блогеры.

«Вопреки расхожей репутации, он был довольно эффективным премьером, сделавшим много для Италии. До последних дней он сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Его будет не хватать на фоне унылого ландшафта современной политики. R.I.P», – пишет «Россия в глобальной политике».

Экономист Антон Любич назвал Берлускони настоящей личностью с мнениями, взглядами, позицией.

«Личность, лишенная подленького страха их высказывать и бросаться в извинения и «вы-меня-не-так-поняли» при первом же окрике, столь свойственных тефлоновым подделкам, заполонившим современную политику. Личность, вызывающая уважение, а не брезгливость, как эти тефлоновые манекены. Всегда его уважал. Как человека, сделавшего себя с нуля, поднявшегося на вершину с бедных миланских окраин. Как верного католика, не впавшего в грех гордыни и помнящего о Боге, хотя сделал себя с нуля. Как юриста, как предпринимателя, как политика... R.I.P», – почтил память Берлускони Любич.

Писатель Марина Юденич рассказала о его любви к женщинам.

«Деньги, футбол, власть следовали потом. Именно в таком порядке. Россию он тоже любил, и она платила ему взаимностью.

А еще он подрабатывал певцом на круизном лайнере, чуть не стал жертвой маньяка и бесчисленное множество раз представал перед судом, но всякий раз выходил сухим из воды. По-моему, его жизнь удалась вполне.

Прощайте, дон Берлускони!» – написала она в блоге.

Ранее СМИ сообщили, что ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство, скончался на 87-м году жизни.