Газпром возобновил поставки газа по «Турецкому потоку»

Появилось видео уничтожения украинских дронов кораблем «Приазовье»

Опубликовано видео с кадрами уничтожения украинских морских дронов экипажем корабля ЧФ России «Приазовье», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Уточняется, что все безэкипажные катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.

Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при инциденте нет, корабль повреждений не получил. Как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.

Украинские катера были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.

Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.

Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.

В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.

Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.

Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.