Газпром предупредил об остановке прокачки по «Турецкому потоку»

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2 июня, пятница | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Газпром предупредил об остановке прокачки по «Турецкому потоку»
Газпром: Прокачка по «Турецкому потоку» будет остановлена 5–12 июня на время ремонта
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Газпром с 5 по 12 июня остановит прокачку голубого топлива по трубопроводу «Турецкий поток» на период планового ежегодного техобслуживания, сообщили в пресс-службе холдинга.
В Telegram-канале Газпрома сообщается, что на это время будет остановлена транспортировка по обеим ниткам газопровода.
В холдинге сообщили, что проведение техобслуживания было заблаговременно согласовано со всеми сторонами.
Ранее в Турции сообщили, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию республики заработает максимум в течение года.
Юшков: Украина пытается нажиться на российской нефти для Венгрии
Эксперт Юшков: Украина повышает тариф на транзит нефти в угоду собственной выгоде
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Украина повышает тариф на транзит нефти по двум причинам. Во-первых, там банально хотят больше заработать. Во-вторых, нефть в «Дружбе» стала для Зеленского рычагом давления на Венгрию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Украина подняла тарифы на транзит нефти на 25%.
«У Украины не было экономических оснований поднимать тариф, поскольку он исчисляется в долларах, а инфляции под 25% эта валюта не подвергалась. Кроме того, у труб нет никаких повреждений, затратами на ремонт которых можно было бы оправдать повышение», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Насколько мы понимаем, сама украинская сторона не предоставила обоснование такого скачка цены. Получается, что они просто хотят безосновательно получать больше денег. Также стоит заметить, что Украина фактически спекулирует на желании Будапешта продолжать и дальше покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Для Венгрии это будет все равно выгоднее, чем закупать сырье у других стран и доставлять его через Хорватию по морю, даже с учетом повышений тарифа», – рассуждает эксперт.
«Немаловажно, что по этой трубе нефть получают также Чехия, Словакия, Венгрия и транзитом через последнюю Хорватия, а через нее Сербия. За прокачку ресурсов через территорию Украины платит покупатель. А так как в Чехии и Словакии НПЗ принадлежат венгерской компании MOL, то финансовая нагрузка преимущественно ложится на Будапешт», – отметил он.
«У Венгрии с Украиной в целом очень напряженные отношения, поэтому Киев не упускает возможности дополнительного давления. В свою очередь Будапешт регулярно говорит, что ограничит помощь от ЕС Киеву либо будет блокировать ее вступление в организацию. Кроме того, венгры довольно жестко отстаивают права своих соотечественников, проживающих в Закарпатье. Офис Зеленского же пытается заставить Венгрию быть посговорчивее», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. Таким образом стоимость на прокачки нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.
Кроме того, в начале мая сообщалось о попытке совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Как сообщает «РИА-Новости», со ссылкой на газету Washington Post и утекшие в Сеть данные Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь со своими западными коллегами за закрытыми дверями, выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничные территории России.
ВСУ в этом году уже несколько раз обстреливали нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру. Так, в марте беспилотник попытался нанести ущерб нефтепроводу «Дружба», сбросив на территорию станции боеприпас. Кроме того, 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области. Помимо этого, на НПС обнаруживали взрывные устройства, однако станция не пострадала.
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте Турции
ЦИК Турции: Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте
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«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил 323 места в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
Агентство Anadolu со ссылкой на Йенера сообщило, что партия националистического движения – 50 мест, а партия Yeniden Rifah – пять мест. Таким образом, «Республиканский альянс» суммарно получил 323 места. Результаты выборов отправили для публикации в официальный вестник и на сайт комиссии, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, ее союзники – «Хорошая партия» займет 43 места.
Кроме того, 61 место досталось прокурдской Левой Зеленой партии, еще четыре места получила коммунистическая Партия рабочих Турции.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит победа Эрдогана для интересов России.
Миллер обсудил с главой Минэнерго Узбекистана поставки российского газа
Глава Газпрома Миллер обсудил с министром Мирзамахмудовым поставки российского газа в Узбекистан
Глава Газпрома Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, в ходе которой обсуждались поставки российского газа в республику, сообщили в пресс-службе холдинга.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Газпрома, говорится, что стороны обсуждали перспективы взаимодействия, включая вопрос поставок российского газа в Узбекистан.
В январе сообщалось, что власти Узбекистана прорабатывают многостороннее соглашение по транспортировке газа из России.
В конце того же месяца сообщалось, что Узбекистан начал налаживать импорт бензина марки АИ-80 из России для удовлетворения внутреннего спроса в зимний период.
Обыск прошел в Германии по делу о подрыве «Северных потоков»
Генпрокуратура Германии сообщила об обыске во Франкфурте-на-Одере по делу о подрыве «Северных потоков»
Во Франкфурте-на-Одере 25 мая в рамках расследования подрыва «Северных потоков» проведен обыск в квартире «лица, находящегося вне подозрений», сообщила генпрокуратура Германии.
До этого об обыске сообщила Suddeutsche Zeitung. По информации издания, обыскивали квартиру женщины, которая прежде состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии – 26-летним украинцем. Сама женщина имеет статус свидетеля и сотрудничает со следствием, передает ТАСС.
Сообщается, что у нее и возможного подозреваемого есть общий ребенок. Следователями были получены образцы ДНК ребенка, которые собираются сравнить с обнаруженными на яхте «Андромеда». В случае совпадения у немецких следователей будет конкретный подозреваемый, чье имя, как утверждает Suddeutsche Zeitung, известно изданию, но не сообщается «по соображениям безопасности».
Напомним, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку.
После его заявления в западной прессе стали продвигать версию о том, что диверсию на газопроводах устроила «проукраинская группировка», которая действовала без ведома США. В частности, немецкие СМИ заявили, что подрыв газопроводов якобы устроили с помощью 15-метровой яхты «Андромеда» типа Bavaria Cruiser 50.
Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО
Госсекретарь США Блинкен заявил главе МИД Турции Чавушоглу о готовности Швеции присоединиться к НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО, говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.
Из обнародованного госдепом Соединенных Штатов заявления, Блинкен и Чавушоглу в ходе разговора подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь США выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к альянсу, передает РИА «Новости».
Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.
Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО.
В Кремле назвали представителя России на инаугурации Эрдогана
Помощник Путина Ушаков: Россию на инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
В ответ на вопрос журналистов Ушаков заявил, что представлять Россию будет Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17%. Инаугурация пройдет в субботу, 3 июня.
СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации
Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации
Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet.
По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Президент Турции Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Договоренность с российским президентом Владимиром Путиным об отправке продовольствия по зерновому коридору в беднейшие страны актуальна, заявил в эфире турецких телеканалов лидер страны Тайип Эрдоган.
По его словам, Путин во время переговоров подтвердил имеющиеся между странами договоренности об отправке зерна по черноморскому зерновому коридору, которое в Турции будет перерабатываться в муку и затем доставляться в бедные страны Африки, передает ТАСС.
Ранее российский МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля.
Назван размер сбережений и долгов Эрдогана
Назван размер сбережений и долгов президента Турции Эрдогана
Президент Турции Тайип Эрдоган хранит сбережения в национальной валюте, на данный момент он накопил 1 884 878 лир, или 90,6 тыс. долларов по курсу Центробанка страны, свидетельствует декларация о доходах турецкого лидера.
В декларации, опубликованной в правительственном вестнике «Ресми газете», семья Эрдоганов владеет домом в Кысыклы в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула стоимостью 7 млн 695 тыс. турецких лир (382,9 тыс. долларов) и земельным участком в 2 тыс. кв. м в деревне Думанкая в черноморской провинции Ризе, который оценен в 10 тыс. лир (480 долларов), передает ТАСС.
Также из декларации следует, что у Эрдогана есть долги перед неким Мустафой Эрдоганом в 5 млн турецких лир (240,3 тыс. долларов).
Напомним, Эрдоган официально признан победителем выборов главы государства.
Названа дата проведения церемонии инаугурации Эрдогана
Церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров и оглашение состава правительства пройдет в субботу, сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
В пятницу состоится присяга депутатов нового созыва парламента, в субботу президент также принесет присягу в парламенте, посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир), а потом пройдет инаугурация и ужин с прибывшими гостями, передает РИА «Новости».
Напомним, Эрдоган одержал победу на выборах, набрав более 52% голосов избирателей. Россию на инаугурации представит спикер Госдумы Вячеслав Володин.
СМИ: Путин и Эрдоган после инаугурации могут обсудить Украину
ТАСС: Путин после инаугурации Эрдогана может посетить Турцию
Президент России Владимир Путин после инаугурации Тайипа Эрдогана может прибыть в Турцию, сообщил источник в Анкаре.
Он рассказал ТАСС, что основными темами такой встречи будут украинский конфликт и зерновая инициатива, если визит состоится. Сообщать другие детали источник отказался.
В Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации.
Посол в Турции прокомментировал тему «вмешательства России» в выборы
Посол России в Турции Ерхов прокомментировал тему «вмешательства России» в турецкие выборы
Тема «российского вмешательства» в недавние президентские выборы в Турции может быть использована, чтобы нагнетать пропагандистскую шумиху, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, на эту тему уже было немало спекуляций, однако важно понимать, что Москва для этого не давала абсолютно никаких поводов, передает ТАСС.
Ерхов подчеркнул, что один из кандидатов «несколько резковато» предостерег «дорогих российский друзей» от вмешательства в ход этих выборов, однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Сергеевич Песков сразу «четко отмежевался от таких обвинений».
«Мы не вступали в полемику вокруг этого вопроса, так как понимали, что, может быть, именно полемики от нас и ждали», – заметил дипломат.
Также посол обратил внимание на то, что даже после завершения предвыборной кампании «Россию пытаются представить как некоего бенефициара», однако на самом деле хорошо видно, что «выиграл тот, кому оказало доверие большинство турецких избирателей, а проиграли как раз те, кто видит в подлинных друзьях своего народа врагов».
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Стало известно о готовности Турции принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца
Турция выразила готовность в течение месяца решить вопрос о членстве Швеции в НАТО
Турция в течение месяца может принять решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, до июльского саммита альянса, ожидается, что оно будет положительным, сообщил источник в Анкаре.
Источник сообщил, что Швеция выполнила главное условие Турции, а именно внесла поправки в антитеррористическое законодательство, которые вступили в силу, передает ТАСС.
По его данным, решения Турции можно ожидать до саммита НАТО в июле, никаких сопротивлений для одобрения членства Швеции в альянсе быть уже не может. Он также отметил, что вопрос с продажей Анкаре самолетов F-16 также будет решен.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО.
Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО.
Кремль заявил о согласовывании даты и места встречи Путина и Эрдогана
Кремль: Согласовываются дата и место встречи Путина и Эрдогана
Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин позвонил Эрдогану, чтобы поздравить с победой на выборах, после чего оба президента подтвердили твердое намерение в ближайшем будущем провести двустороннюю встречу, в данный момент идет подготовка к этой встрече, она состоится тогда, когда будут согласованы графики обоих лидеров, передает ТАСС.
Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации.
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Эрдогана
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали конкретные детали по созданию газового хаба и зерновой сделке, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что детального обсуждения этих тем не было, однако главы государств подтвердили намерения продолжить обсуждение вопросов, передает ТАСС.
Телефонный разговор состоялся накануне, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на выборах, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений.
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