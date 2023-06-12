Эксперт рассказал, какой объем свободной памяти нужен смартфону

Аналитик Муртазин: Для эффективной работы смартфона необходимо оставить 5-7 свободных гигабайтов

Если вся память на смартфоне будет заполнена какими-либо файлами, устройство начнет хуже выполнять свои функции, поэтому для эффективной работы гаджета необходимо оставить 5-7 гигабайт свободного места, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как указал Муртазин, при покупке смартфона лучше отдать предпочтение телефону с большим объемом памяти, «на вырост», поскольку все покупают смартфоны минимум на три-четыре года, и за это время копится огромное количество информации – фотографии, видео, передает радио Sputnik.

Также, по его словам, необходимо помнить, что новые версии ПО тоже требуют свободного места для установки, сегодня даже в среднем ценовом сегменте производители смартфонов предлагают и 128, и 256 гигабайт встроенной памяти. Он предупредил, что не стоит использовать всю память телефона.

Как отметил эксперт, если в телефоне, например, 128 гигабайт памяти, изначально пользователю доступно, как правило, около 105 гигабайт, потому что часть памяти телефона занимается системой, и, если израсходуется все свободное место, многие функции телефона станут недоступными, он будет работать медленно.

Поэтому, пояснил Муртазин, лучше, чтобы в смартфоне было не менее 5-7 гигабайт свободного места, а если же говорить об оптимальном варианте, то есть простое правило: в памяти устройства должно быть 20% свободного места. Тогда, по его мнению, не будет проблем со скоростью работы и будет достаточно места, чтобы размещать свои файлы. Он подчеркнул, что это требует периодической разборки содержимого телефона: копирования файлов на компьютер или жесткий диск, удаления ненужной информации, эту расчистку надо делать хотя бы раз в год, идеально – раз в полгода.

Частично могут помочь карты памяти, однако это не самый надежный способ хранения информации, полагает эксперт. Он посоветовал выбирать «быструю» карту памяти, т.е. с высокой скоростью записи, не мелочиться и помнить о том, что она не идеальна, с ней может произойти сбой, и тогда все данные потеряются. Карты памяти редко ломаются в первый год после покупки, но это не самый надежный способ хранения информации, а также их часто фальсифицируют, и отличить подделку от карты известного производителя крайне сложно, поэтому лучше ориентироваться на покупку смартфона с большим объемом памяти, резюмировал эксперт.