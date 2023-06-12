Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Авиаэксперт: Арест Канадой российского Ан-124 создает для мировой авиации опасный прецедент

Канада создает опасный прецедент не только для России, но и для других государств мира, которые при разногласиях со странами Запада рискуют лишиться своих активов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее канадский кабмин принял решение об аресте и передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

«Решение о возможной передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. До сих пор российские активы и имущество замораживали. Аналогичным образом ранее поступали и с другими странами – прецеденты Ирана и Ирака нам известны. Но теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Демонстративная санкционная политика Запада как раз и строится на том, чтобы запугать несогласных. Мол, если не подчинитесь, будете лишены многих возможностей и получите многочисленные проблемы», – заключил он, добавив, что другие страны мира наверняка из этого прецедента сделают соответствующие выводы.

Ан-124 «Руслан» по решению властей был арестован, сообщили в канадском МИД. Судьбу борта Оттава тоже определила – как ожидается, он будет передан Украине для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», цитирует РИА «Новости». Примечательно, что это решение было анонсировано несколькими часами ранее премьером Джастином Трюдо в Киеве, сообщает агентство Reuters.

Российский сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что основным бенефициаром встречи в Киеве был именно Трюдо – и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. «Подобный политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков, которые полагают, что эти как бы лидеры, путешествуя в Киев и позируя там на фоне древних русских храмов, старых советских танков с украинскими ленточками и лозунгами типа «За Україну», совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии», – иронично замечает он.

«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке – пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор. «Самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за 120 минут до того, как пиратские власти Канады закрыли небо для полетов авиации из РФ», – заключил Климов.

Посол России в Оттаве Олег Степанов также окрестил произошедшее грабежом и воровством. По его словам, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует. Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с гуманитарным грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года.