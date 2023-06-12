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Запад призвали готовиться к «великой расплате»
NI: Запад ожидает великая расплата, результатом которой станет новый многополярный мир
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Западные державы отрицают новую реальность, и в настоящее время формируются предпосылки для «великой расплаты» с их стороны, результатом которой станет постзападный многополярный мир, пишут американские СМИ.
Основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для американского журнала The National Interest предсказал, что давним убеждениям Запада и структурам, на которых последние века держалось их мировое господство, будет брошен вызов. По его словам, природа приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии будет обнажена, передает РИА «Новости».
Запад вынужден приспосабливаться к многополярному будущему, где он будет вынужден делиться властью, и этот процесс обусловлен пятью ключевыми тенденциями, обозначил Чандран Наир.
Первой такой тенденцией он считает пересмотр привычной истории. Всю колониальную эру Запад избирательно трактовал события, отточив этот навык до совершенства, считает автор статьи. По его словам, западные страны изображали себя создателями современной цивилизации и силой на стороне добра, однако ситуация изменилась. Монополия Запада на информацию и историю разрушилась с приходом информационных технологий, подчеркнул Наир.
Второй тенденцией автор статьи назвал переоценку международного порядка, «основанного на правилах». Во всем мире само это понятие вызывает «массу насмешек», отметил он. Запад, указал Наир, постоянно нарушает собственные правила, и недовольство по этому поводу в мире только усиливается, легитимность такого порядка вызывает все больше сомнений.
Третья тенденция – разоблачение западного «миротворчества», продолжает автор публикации, поясняя, что, по мнению основной части мира, возглавляемый Соединенными Штатами Запад не только не способствует подлинному миру, но и наживается на военных конфликтах. Нельзя доверить дело мира одному лишь Западу, указал Наир, подчеркнув, что экономика западных государств во многом наживается на конфликтах.
Свержение западной финансовой надстройки «с ее престола» стало четвертой тенденцией, считает Наир. Уже сейчас, отметил он, в мире предпринимаются усилия для ликвидации «непомерной привилегии» США, которую дает доллар. Также страны ищут альтернативы западной банковской системе SWIFT, напомнил эксперт.
Пятой тенденцией автор статьи назвал крах доверия к западной прессе. По его словам, изъяны в работе западных СМИ раскрыли миру глаза на то, что в действительности они занимаются насаждением и увековечиванием сложившегося миропорядка, который так любим Западом.
Запад живет в пузыре «отрицания реальности», но пришло время осознать, что мир не таков, каким был после окончания холодной войны, указал Наир. По его словам, Запад больше не обладает прежней политической и экономической мощью, а также международной легитимностью, и пришло время западным государствам это осознать. В противном случае, уверен автор статьи, мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада еще больше ослабнут.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца, и эта неизбежная тенденция будет только усиливаться. Те, кто этого не поймет и не будут следовать этому веянию, проиграют, уверен глава государства.
В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки
В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки
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Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении.
В ВСУ пожаловались на западную технику и отечественных офицеров
WSJ: В ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой
Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО, сообщили СМИ.
Как рассказал украинский командир с позывным «Финн» в интервью газете The Wall Street Journal, из-за погоды западные машины тяжело перемещаются по территории Украины, потому что создавались для боев в пустыне и городе.
По словам украинского командира, офицеры ВСУ не имеют достаточной подготовки и боевого опыта, что дезориентирует их в ситуации опасности.
Также Финн рассказал о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ из-за тщательной подготовки ВС России к украинскому наступлению. Он добавил, что россияне ждали ВСУ на подготовленных позициях и представляли собой «стальную стену».
Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины.
В соцсетях высмеяли фото журналиста Минкина «вымершего» торгового центра в Москве
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Журналист Александр Минкин опубликовал в соцсетях фото из московского торгового центра с посылом, что в разгар выходного в магазинах якобы нет людей. В ответ в комментариях посмеялись над публикацией, заявив, что все в порядке.
«Не только покупателей – даже продавцов не видно. Думают ли хозяева и арендодатели, что все идет по плану?» – написал Минкин в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).
Однако в комментариях опровергли это, объяснив Минкину, что многие предпочитают покупать товары онлайн или провести длинные летние выходные на даче или за городом.
«Видали бы пробки на выезд из Москвы в пятницу эту вечером», – написали в комментариях под постом иноагента Олега Кашина**, который репостнул публикацию журналиста.
«Минкин что-то подогнал под желаемое, а поуехавшие сразу возликовали. ТЦ Москвы забиты людьми», – указали в комментариях. Также пользователи объяснили, что изображенный на фото ТЦ располагается в неудобном месте и в нем не самый удачный выбор магазинов.
«Ну чушь, конечно. Вчера ходили в кино (…) Метрополис (другой ТЦ в Москве – прим. ВЗГЛЯД) забит», – отметили комментаторы.
К обсуждению присоединились жители других городов. Так, женщина из Екатеринбурга рассказала, что в городе в выходные в ТЦ «яблоку негде упасть».
Военкоры: ВСУ начали менять тактику наступления
Военкоры: ВСУ поменяли тактику наступления на Южнодонецком направлении
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Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении, сообщили военкоры.
Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ), на Южнодонецком направлении ВСУ начали предпринимать более грамотные маневры, чем штурмы в лоб. Так, не сумев взять населенный пункт Нескучное лобовыми атаками, украинские войска ударили во фланги, пытаясь войти в тыл и срезать углубившийся во фронт Времевской выступ.
В ходе двух фланговых маневров ВСУ подразделения оставили Нескучное, отойдя на позиции, где им не грозит окружение.
По сообщению военкоров, тяжелые бои продолжаются, авиация ВКС наносит удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Шахтерского и Великой Новоселки.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Позже американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия.
Авиаэксперт: Арест Канадой российского Ан-124 создает для мировой авиации опасный прецедент
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Канада создает опасный прецедент не только для России, но и для других государств мира, которые при разногласиях со странами Запада рискуют лишиться своих активов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее канадский кабмин принял решение об аресте и передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Решение о возможной передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. До сих пор российские активы и имущество замораживали. Аналогичным образом ранее поступали и с другими странами – прецеденты Ирана и Ирака нам известны. Но теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Демонстративная санкционная политика Запада как раз и строится на том, чтобы запугать несогласных. Мол, если не подчинитесь, будете лишены многих возможностей и получите многочисленные проблемы», – заключил он, добавив, что другие страны мира наверняка из этого прецедента сделают соответствующие выводы.
Ан-124 «Руслан» по решению властей был арестован, сообщили в канадском МИД. Судьбу борта Оттава тоже определила – как ожидается, он будет передан Украине для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», цитирует РИА «Новости». Примечательно, что это решение было анонсировано несколькими часами ранее премьером Джастином Трюдо в Киеве, сообщает агентство Reuters.
Российский сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что основным бенефициаром встречи в Киеве был именно Трюдо – и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. «Подобный политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков, которые полагают, что эти как бы лидеры, путешествуя в Киев и позируя там на фоне древних русских храмов, старых советских танков с украинскими ленточками и лозунгами типа «За Україну», совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии», – иронично замечает он.
«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке – пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор. «Самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за 120 минут до того, как пиратские власти Канады закрыли небо для полетов авиации из РФ», – заключил Климов.
Посол России в Оттаве Олег Степанов также окрестил произошедшее грабежом и воровством. По его словам, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует. Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с гуманитарным грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года.
Корабль «Приазовье» отразил украинскую атаку в Черном море
Минобороны: Корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку морских безэкипажных катеров
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Корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку морских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, сегодня около 1 часа 30 минут ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
В Минобороны отметили, что как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США.
Ранее стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»
ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.
В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.
«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.
По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».
«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.
Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Появилось видео уничтожения украинских дронов кораблем «Приазовье»
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Опубликовано видео с кадрами уничтожения украинских морских дронов экипажем корабля ЧФ России «Приазовье», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Уточняется, что все безэкипажные катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.
Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при инциденте нет, корабль повреждений не получил. Как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Украинские катера были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Эксперты: Безэкипажные катера меняют принципы вооруженной борьбы на море
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Безэкипажные катера (БЭК) – принципиально новое средство вооруженной борьбы на море. Оно способно радикально повлиять на ход морских конфликтов уже в ближайшем будущем, отметили авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Технология удаленного управления кораблями создает сценарии, которые еще недавно невозможно было даже представить. И чем более дешевой и распространенной эта технология в итоге окажется, тем больше будет опасность для ВМС любой страны», – отмечают эксперты в Telegram.
При этом, БЭК вовсе не всегда будут похожи на те образцы, которые атаковали российские корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». БЭК может выглядеть как небольшой траулер, рыбацкая лодка, баркас, шаланда, шлюпка или яхта.
«А если ваш эсминец или корвет идет узким проливом? Или стоит на рейде переполненного порта, и вокруг него всегда ходят сотни разнообразных местных суденышек? А вдруг из этой группы на расстоянии в двух-трех кабельтовых отделится внезапно два-три десятка шлюпок и пойдут на ваш военный корабль, стоящий на якоре? Какое их количество сможет утопить дежурная вахта за те пару минут, что будут в ее распоряжении?» – задаются вопросом аналитики.
Кроме того, взрывчатка может быть тайно заложена на совершенно обычную, нормальную рыбацкую лодку, как и удаленная система управления ею. А моряки этой лодки могут стать такой же жертвой, как и цель, против которой лодка будет отправлена.
По словам экспертов, любое плавстредство можно будет начинить взрывчаткой, приделать самый примитивный взрыватель и поставить систему удаленного управления.
«Эта технология со временем может оказаться доступной даже самым примитивным странам и организациям – как дикари амазонских джунглей сегодня используют мобильные телефоны. И проблема окажется куда больше, чем те приключения, которые устраивали в свое время торговому флоту пираты из Сомали», – заключили авторы канала.
В Минобороны России ранее сообщили, что корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку украинских быстроходных безэкипажных катеров.
Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля, инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Экипаж и сам корабль не пострадали.
24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде.
WSJ: Сорос решил передать контроль над своей финансовой империей сыну
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Американский финансист Джордж Сорос принял решение передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру, сообщила газета Wall Street Journal.
Сообщается, что в декабре прошлого года совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) выбрал его сына Александра председателем, передает ТАСС.
Александр также занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, контролирующем фирму по управлению средствами семьи и фонда Soros Fund Management.
Ожидается, что в ближайшие годы большая часть из 25 млрд долларов будет направлена в фонд «Открытое общество». Около 125 млн долларов достанутся комитету политических действий.
WSJ уточняет, что некоторые сомневались в том, что Джордж Сорос отойдет от дел. Он заявлял, что «принципиально» не хотел бы, чтобы фонд «перешел в руки одного из детей».
Финансист считал, что фондом должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит», однако Александр смог заслужить доверие, так как часто подменял отца в поездках по миру. «Он это заслужил», – отметил Джордж Сорос.
Алекс Сорос заявил, что после избрания на пост председателя намерен продолжать поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США. Себя он называет «более политически активный», чем отец, хотя их политические взгляды совпадают. При этом Алекс собирается активнее выступать за избирательные права и право на аборты.
Новый глава фонда выразил обеспокоенность возможностью переизбрания Дональда Трампа на должность президента США.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».
После этого Маск извинился за то, что сравнил Сороса и злодея из комиксов «Люди Х» Магнето, поскольку это несправедливо по отношению к последнему.
Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.
Минобороны показало кадры уничтожения опорника ВСУ ударными дронами
Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении при помощи ударных дронов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ, по которой был нанесен удар БПЛА. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.
Financial Time: Вступление Украины в ЕС навредит Европе
В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе
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Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер.
Так, автор указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически. Ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости».
Кроме того, значение имеет вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя.
«Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
В Британии связали подрыв Каховской ГЭС с ростом цен на продукты
Telegraph: Подрыв Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии
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Разрушение Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, сообщила газета Telegraph.
Согласно главному экономисту британского Института распределения продуктов питания (IGD) Джеймсу Уолтону, ЧП затронуло около 500 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, что может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания, передает РИА «Новости». Он добавил, что британские потребители почувствуют рост цен из-за возможных перемен в распределении сельхозпродукции в мире.
По информации Telegraph, премьер Британии Риши Сунак уже рассматривает возможность ограничения цен на основные продукты питания. Отметим, что еще в мае, то есть до аварии на Каховской ГЭС, газета The New York Times зафиксировала значительный рост цен на продукты в Британии и Европе в целом. Авторы издания также спрогнозировали, что в обозримой перспективе ситуация с ценами на продукты питания не улучшится.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.
Напомним, президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях.
Минобороны: Из украинского плена возвращены 94 российских военных
Благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также рассказали, вернувшиеся из плена военнослужащие будут направлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, передает РИА «Новости».
Кроме того, им уже оказывается медицинская и психологическая помощь.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ).