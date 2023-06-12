Запад призвали готовиться к «великой расплате»

NI: Запад ожидает великая расплата, результатом которой станет новый многополярный мир

Западные державы отрицают новую реальность, и в настоящее время формируются предпосылки для «великой расплаты» с их стороны, результатом которой станет постзападный многополярный мир, пишут американские СМИ.

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для американского журнала The National Interest предсказал, что давним убеждениям Запада и структурам, на которых последние века держалось их мировое господство, будет брошен вызов. По его словам, природа приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии будет обнажена, передает РИА «Новости».

Запад вынужден приспосабливаться к многополярному будущему, где он будет вынужден делиться властью, и этот процесс обусловлен пятью ключевыми тенденциями, обозначил Чандран Наир.

Первой такой тенденцией он считает пересмотр привычной истории. Всю колониальную эру Запад избирательно трактовал события, отточив этот навык до совершенства, считает автор статьи. По его словам, западные страны изображали себя создателями современной цивилизации и силой на стороне добра, однако ситуация изменилась. Монополия Запада на информацию и историю разрушилась с приходом информационных технологий, подчеркнул Наир.

Второй тенденцией автор статьи назвал переоценку международного порядка, «основанного на правилах». Во всем мире само это понятие вызывает «массу насмешек», отметил он. Запад, указал Наир, постоянно нарушает собственные правила, и недовольство по этому поводу в мире только усиливается, легитимность такого порядка вызывает все больше сомнений.

Третья тенденция – разоблачение западного «миротворчества», продолжает автор публикации, поясняя, что, по мнению основной части мира, возглавляемый Соединенными Штатами Запад не только не способствует подлинному миру, но и наживается на военных конфликтах. Нельзя доверить дело мира одному лишь Западу, указал Наир, подчеркнув, что экономика западных государств во многом наживается на конфликтах.

Свержение западной финансовой надстройки «с ее престола» стало четвертой тенденцией, считает Наир. Уже сейчас, отметил он, в мире предпринимаются усилия для ликвидации «непомерной привилегии» США, которую дает доллар. Также страны ищут альтернативы западной банковской системе SWIFT, напомнил эксперт.

Пятой тенденцией автор статьи назвал крах доверия к западной прессе. По его словам, изъяны в работе западных СМИ раскрыли миру глаза на то, что в действительности они занимаются насаждением и увековечиванием сложившегося миропорядка, который так любим Западом.

Запад живет в пузыре «отрицания реальности», но пришло время осознать, что мир не таков, каким был после окончания холодной войны, указал Наир. По его словам, Запад больше не обладает прежней политической и экономической мощью, а также международной легитимностью, и пришло время западным государствам это осознать. В противном случае, уверен автор статьи, мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада еще больше ослабнут.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца, и эта неизбежная тенденция будет только усиливаться. Те, кто этого не поймет и не будут следовать этому веянию, проиграют, уверен глава государства.