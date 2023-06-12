МЧС Южной Осетии сообщило о закрытии Транскавказской автомагистрали

Эксперты: Безэкипажные катера меняют принципы вооруженной борьбы на море

Безэкипажные катера (БЭК) – принципиально новое средство вооруженной борьбы на море. Оно способно радикально повлиять на ход морских конфликтов уже в ближайшем будущем, отметили авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

«Технология удаленного управления кораблями создает сценарии, которые еще недавно невозможно было даже представить. И чем более дешевой и распространенной эта технология в итоге окажется, тем больше будет опасность для ВМС любой страны», – отмечают эксперты в Telegram.

При этом, БЭК вовсе не всегда будут похожи на те образцы, которые атаковали российские корабли «Иван Хурс» и «Приазовье». БЭК может выглядеть как небольшой траулер, рыбацкая лодка, баркас, шаланда, шлюпка или яхта.

«А если ваш эсминец или корвет идет узким проливом? Или стоит на рейде переполненного порта, и вокруг него всегда ходят сотни разнообразных местных суденышек? А вдруг из этой группы на расстоянии в двух-трех кабельтовых отделится внезапно два-три десятка шлюпок и пойдут на ваш военный корабль, стоящий на якоре? Какое их количество сможет утопить дежурная вахта за те пару минут, что будут в ее распоряжении?» – задаются вопросом аналитики.

Кроме того, взрывчатка может быть тайно заложена на совершенно обычную, нормальную рыбацкую лодку, как и удаленная система управления ею. А моряки этой лодки могут стать такой же жертвой, как и цель, против которой лодка будет отправлена.

По словам экспертов, любое плавстредство можно будет начинить взрывчаткой, приделать самый примитивный взрыватель и поставить систему удаленного управления.

«Эта технология со временем может оказаться доступной даже самым примитивным странам и организациям – как дикари амазонских джунглей сегодня используют мобильные телефоны. И проблема окажется куда больше, чем те приключения, которые устраивали в свое время торговому флоту пираты из Сомали», – заключили авторы канала.

В Минобороны России ранее сообщили, что корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку украинских быстроходных безэкипажных катеров.

Все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля, инцидент произошел в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Экипаж и сам корабль не пострадали.

24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде.

