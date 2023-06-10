Байдена заподозрили в попытке публично «понюхать младенца»

Военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ

Военкоры Пегов и Сладков сообщили об отражении Россией новой попытки украинского наступления

Очередной «накат» вооруженных сил Украины в Запорожской области «отбит», сообщил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Сладков сообщил, что «линия фронта стабильна».

Как сообщает Telegram-канал Пегова WarGonzo, «бои продолжаются», но «массированная атака» ВСУ на участке Орехов–Работино «отбита». Указывается, что «на месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники». По совам источников, украинские военные «сами уничтожили свой подбитый танк», который не смогли увести «в тыл». Подчеркивается, что ВСУ «не смогли вклиниться в нашу оборону, и отошли на перегруппировку».

Telegram-канал «Сладков +» сообщил, что «противник отброшен». ВСУ применяли «тактику штурмовых волн» – после артподготовки следовало «выдвижение нескольких бронегрупп (семь-восемь машин плюс пехота)», ВСУ предпринимали «попытку сближения» с позициями российских войск и «штурм окопов» для «закрепления в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны».

Однако российская артиллерия «уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости». Если украинские силы и добираются до российских опорных пунктов, то «в бой вступает бескомпромиссная русская пехота».

«В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», – говорится в сообщении. Указывается, что «штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов».

Военкор пояснил, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов». При этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».

По данным «Военкоров Русской весны», ВСУ «бросили вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино–Вербовое». Сначала по наступающим украинским войскам нанесла удар российская артиллерия, затем бронетехнику «встретил наш спецназ огнем ПТУРов». В связи с тем, что «ситуация не казалась сильно угрожающей, авиация первое время в бою участия не принимала». ВСУ «смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой». В результате «у передка массово пылает бронетехника врага».

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ предприняли очередное ночное наступление в Запорожской области.