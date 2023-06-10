Российская ПВО сбила две украинские ракеты в Крыму Океанолог оценил шансы умереть от нападения акулы в России Океанолог Мухаметов: Шансов умереть от укуса комара в России в разы больше, чем погибнуть от нападения акулы 10 июня 2023, 09:15 Текст: Вера Басилая

Стать жертвой нападения акулы в российских водах почти невозможно, самое большое количество жертв – от комара, он переносит смертельные заболевания, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Океанолог рассказал, что исследования ученых говорят о том, что от нападения акул гибнет до десяти человек в год, от гиппопотама – от 500 человек до трех тысяч каждый год. Он также отметил, что также больше 100 человек в год становятся жертвами оленей из-за столкновений с автомобилями. Но самым опасным, по словам океанолога, является комар, который разносит заболевания, его жертвами становится до миллиона людей в год, передает РИА «Новости». Мухаметов объяснил, что акулы живут в тропической зоне океана, их также много в Красном море, там случаются нападения, но редко. Он отметил, что погибнуть от акулы в России практически невозможно. Ранее генконсул России в городе Виктор Воропаев сообщил, что в Египте российский гражданин погиб при нападении акулы на него, инцидент произошел у берегов города Хургада. Позже стало известно, что морского хищника, поймали в Красном море. Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах. «Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети. Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора». От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным. Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ. Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели. Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент. «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства. Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов. Новости СМИ2 Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно Пушилин: Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Ополченец Донецкой народной республики Роман Воробьев, сражавшийся за республику с 2014 года в составе батальона «Сомали», получил звание Героя России посмертно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Гвардии капитана Романа Воробьева проводили в последний путь, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко зачитал указ президента Владимира Путина о присвоении Воробьеву звания Героя России, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин отметил, что капитан начал свою службу в октябре 2014 года в возрасте 18 лет, все знали его по позывному Воробей. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселки Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханкок, города Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, города Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное. В ходе битвы за Мариуполь лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок и получил ранение. После этого вернулся в строй. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей. Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия «На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник. «ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он. «Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов. «При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он. «Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник. «Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов. Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне. Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника. Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства. Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. При наступлении противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин. Новости СМИ2 Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий

Текст: Алина Власенко

Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны. Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.

Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий. Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк. Минобороны показало ликвидацию западного танка вертолетом Ка-52

Фото: Минобороны РФ

Текст: Алексей Дегтярев

Уничтожение танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 сняли на видео с камер самого воздушного судна, ролик опубликовало Минобороны. На видео запечатлена работа Ка-52 на Южно-Донецком направлении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Экипаж вертолета засек движущийся танк западного производства, нанес удар управляемой ракетой. Танк был поражен. Отмечается, что он был уничтожен вместе с экипажем. Ранее источник сообщал, что Ка-52 «Аллигатор» в ходе СВО за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» 18 зенитных ракет. Новости СМИ2 Политолог: Боррель игнорирует преступления Украины в Херсонской области Политолог Шеслер: Запад перекладывает вину за преступления Украины на Россию

Фото: PPI/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Несмотря на то, что места эвакуации гражданских в Херсонской области обстреливают именно ВСУ, западные страны упорно игнорируют этот факт. Вместо признания преступлений Украины они просто обвиняют Россию, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. «Заявления Борреля – очередная попытка западных государств обвинить Россию в преступлениях, совершенных Украиной. Все факты указывают на то, что именно ВСУ повинны не только в подрыве Каховской ГЭС, но и в нанесении ударов по местам сбора для эвакуации местных жителей», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «За день до теракта Виталий Ким опубликовал в своем блоге пост с надписью «ждем». Затем в регионе с раннего утра были развернуты палаточные лагеря для беженцев. Приехали и европейцы, которые привезли с собой гуманитарную помощь», – отмечает эксперт. «Очевидно, что за такой короткий срок, не зная о происшествии заранее, так хорошо подготовиться невозможно. Теперь же Украина обстреливает места эвакуации гражданских. При этом западные страны упорно продолжают закрывать глаза на преступления ВСУ, перекладывая всю ответственность на нас», – подчеркивает собеседница. «Не удивлена, что с обвинениями выступил именно Боррель. Он славится своим негативным отношением к Москве и неоднократно выступал с агрессивными заявлениями в нашу сторону. При этом его слова почти наверняка связаны с желанием косвенно оказать помощь украинскому контрнаступлению на южном направлении», – считает эксперт. «Сейчас ВСУ переходят в атаку. Не исключаю, что один из ударов придется на Херсонскую область. В связи с этим Боррель, прикрываясь словами о гуманитарном кризисе, пытается запретить ВС РФ наносить удары в ответ на попытки продвижения Украины. Западные страны в очередной раз демонстрируют, что не способны занимать объективную позицию и здраво оценивать происходящее», – резюмирует Шеслер. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. При этом он сообщил об «обстрелах», которые якобы мешают эвакуации мирных жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС. «Прекратить неприемлемые действия» он призвал Россию. Дипломат добавил, что обстрелы, якобы совершаемые РФ, могут представлять собой «военные преступления». Между тем именно украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. В результате погибли два человека, в том числе беременная женщина. Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с врио губернатора Владимиром Сальдо. Отмечается, что Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием подрыва на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека. В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС. По словам Сальдо, к вечеру среды из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. Он отметил, что сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Грета Тунберг обвинила Россию в «экоциде» из-за разрушения Каховской ГЭС Грета Тунберг возложила на Россию ответственность за разрушение Каховской ГЭС

Фото: Oliver Berg/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия якобы несет ответственность за разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. Тунберг заявила, что к разрушению Каховской ГЭС якобы причастны российские войска, при этом она не представила никаких доказательств причастности Москвы к прорыву плотины ГЭС. Экоактивиста в социальных сетях назвала случившееся «экоцидом» и призвала привлечь Россию к ответственности «за ее преступления», передает «Газета.Ru». Напомним, президент Владимир Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Количество эвакуированных жителей с затопленных территорий Херсонской области увеличилось до пяти тысяч человек. Новости СМИ2 В турецком банке объяснили списание денег со счетов россиян В турецком банке прокомментировали рассылку уведомлений о списании денег со счетов россиян

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Кристина Цыцура

Турецкий банк Denizbank A. S. заявил о сохранности средств на счетах клиентов, которым пришло уведомление о списаниях. В банке произошедшее назвали техническим сбоем, передает ТАСС со ссылкой на головной офис банка. Техническая ошибка произошла в тот момент, когда банк проводил процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком на них менее 2 тыс. турецких лир. Техническая ошибка привела к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. «Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности», – сообщили в банке. Ранее сообщалось, что турецкий банк списал средства со счетов российских клиентов без предупреждения. Силы РЭБ посадили три летевших к ЗАЭС беспилотника ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Силы РЭБ посадили три беспилотника ВСУ, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС, сообщили в силовых структурах региона. Инцидент произошел утром 9 июня. После того как БПЛА посадили, были проведены их обследования специалистами-взрывотехниками. «В результате было принято решение об их уничтожении на месте», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение силовиков. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что авиация России сбила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Также в начале июня средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА на востоке Крыма. Новости СМИ2 Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше 9 июня 2023, 14:08 Текст: Алина Власенко

Четыре ящика с боеприпасами были украдены из поезда американской армии на железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии. При этом в момент кражи железнодорожный состав охранялся солдатами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». Как пишет газета Wyborcza, боеприпасы, вероятно, направлялись на Украину. В свою очередь портал O2.pl пишет, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.

Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало. В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

В ходе неудачной атаки на Запорожском направлении вооруженные силы Украины лишились как минимум пяти немецких танков Leopard 2A6 и 2A4, а также другой иностранной техники, сообщил военный эксперт Борис Рожин. Также ВСУ было потеряно шесть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, три MRAP M1224 MaxxPro производства США, сообщил Рожин в своем Telegram. Лишились украинские войска одного нидерландского бронетранспортера YPR-765 и чешского T-72M1. Среди потерь – машина разминирования БМР-2, французский бронеавтомобиль VAB и несколько грузовиков. При этом танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley были уничтожены впервые. Новости СМИ2 В Грузии задались вопросом «Что выиграет Украина от конфликта с Россией?» 9 июня 2023, 12:40 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава предсказал тяжелую участь Украины после военного противостояния с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Украина стала жертвой противостояния двух монстров – США и России, – сказал он телекомпании «Имеди». – Перемещенными стали 29 млн жителей Украины, 9 млн украинцев выехали в Европу, 60 тыс. снарядов ежедневно разрываются на Украине, уничтожена инфраструктура, а ситуация (прорыв плотины) на Каховской ГЭС – это экологическая катастрофа, которая угрожает и нам». По его словам, «вода вынесет много грязи на побережье Черного моря». «США и Евросоюз – кто из них сказал, давайте остановим эту войну? Нет, (они говорят), что Украина выиграет. А что выиграет Украина?», – задался вопросом Георгий Хаиндрава. Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ у границы с Белгородской областью Расчеты гаубиц «Мста» уничтожили опорный пункт ВСУ у границы с Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские артиллеристы нанесли мощный удар по позициям ВСУ на границе Украины и Белгородской области, сообщил источник. Для выполнении поставленной задачи военные провели разведку лесного массива с воздуха с помощью беспилотников, затем расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили обнаруженный опорный пункт украинских силовиков, передает РИА «Новости». Как рассказал командир батареи, артиллеристы отработали по взводному опорному пункту ВСУ и оператору БПЛА. Цели были уничтожены, также ликвидированы взводные опорные пункты, которые находятся вдоль нашей границы. По его словам, бойцы работают на прикрытие разведчиков и пехоты, когда те выполняют задачи на приграничных участках, постоянно работают кочующие минометы противника и постоянно ведется обстрел из танков, за час противник может поменять несколько огневых позиций и вести огонь по одному населенному пункту с разных сторон. Напомним, в четверг украинские беспилотники-камикадзе атаковали два поселка в Краснояружском районе Белгородской области, пострадал один человек. Новости СМИ2 В Сети распространили новые фото Дзюбы интимного характера

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В социальных сетях распространили интимные фотографии и видеозаписи, на которых якобы запечатлен футболист «Локомотива» Артем Дзюба. На записях человек, похожий на Дзюбу, разговаривает с девушкой, а на заднем плане слышны комментарии с футбольной трансляции, сообщает «Комсомольская правда». Несколько комментаторов предположили, что этим роликам может быть несколько лет, и они могут быть устаревшими. В 2020 году в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Это видео вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря. Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет.