Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который ранее казался «фантастическим», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе поездки в Волгоградскую область.

В этой связи он напомнил об опыте Великой Отечественной. «Естественно, какой опыт перед глазами у всех или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило, а наиболее передовые образцы, типа Т-34, легендарной «Катюши», появились вообще в 1943–1944 годах примерно», – уточнил Медведев, передает ТАСС.



Как указал он, говоря о выпуске военной техники, «есть еще чем заниматься», но если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие. По его словам, только в этом году промышленность России выпустила больше 600 танков, говорится на странице зампреда СБ во «Вконтакте».

Медведев уточнил, что с 1 января по 31 мая в ряды ВС России приняты более 134 тыс. человек.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, продолжает их экспорт, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию США.