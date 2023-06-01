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Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России
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Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который ранее казался «фантастическим», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе поездки в Волгоградскую область.
В этой связи он напомнил об опыте Великой Отечественной. «Естественно, какой опыт перед глазами у всех или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. И там все разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило, а наиболее передовые образцы, типа Т-34, легендарной «Катюши», появились вообще в 1943–1944 годах примерно», – уточнил Медведев, передает ТАСС.
Как указал он, говоря о выпуске военной техники, «есть еще чем заниматься», но если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие. По его словам, только в этом году промышленность России выпустила больше 600 танков, говорится на странице зампреда СБ во «Вконтакте».
Медведев уточнил, что с 1 января по 31 мая в ряды ВС России приняты более 134 тыс. человек.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, продолжает их экспорт, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию США.
Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.
Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Индия захотела добиться соглашения по процессу расширения БРИКС из-за Китая
Bloomberg: Индия хочет добиться соглашения по поводу процесса расширения БРИКС из-за Китая
Индия хочет добиться соглашения относительно расширения БРИКС, так как опасается, что Китай и его союзники ее оттеснят на второй план, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал ранее сообщал, что 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС и еще шесть сделали это неофициально.
Как пишет Bloomberg, все нынешние члены БРИКС поддержали концепцию расширения, однако Индия хотела бы, чтобы было достигнуто соглашение о процедуре, передает РИА «Новости». Тем самым Индия хочет получить гарантию, что КНР с союзниками не оттеснят ее на второй план.
Напомним, 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Москва уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Названы причины вывода «Дмитрия Донского» из состава ВМФ
Тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому прекратил службу, сообщил близкий к ВМФ России источник.
«Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому больше не мог нести службу, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в последние несколько лет подлодка обеспечивала испытания новых атомных подводных крейсеров классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».
Теперь этой работой займутся подлодки проекта 671РТМ, заключил он.
Напомним, в феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщал, что «Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России и направили на утилизацию.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
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Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.
Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Атака была предпринята около 3.00 мск.
Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.
Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.
Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино
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При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КамАЗ», передает РИА «Новости».
В Минобороны уточнили, что «всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап».
Отмечается, что попытка террористической атаки на население Шебекино была сорвана грамотными и самоотверженными действиями подразделений Западной группировки войск.
По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артиллерийского обстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».
Кроме того, в сообщении говорится, что огнем артиллерии Западного военного округа противнику было нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков, а противник отошел в направлении Плетеневки.
В сообщении говорится, что террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки, но украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией.
В это же время еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух боевых бронированных машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину, подчеркнули в ведомстве.
По данным Минобороны, нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.
Вице-премьер Чернышенко швырнул на пол новый российский планшет перед Мишустиным
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» изучил новую российскую разработку – планшетный компьютер.
Планшет Kvadro показали Мишустину на стенде компании YADRO. Глава правительства отметил, что планшет тяжелее зарубежных аналогов, передает ТАСС.
Производители продемонстрировали главе правительства противоударные характеристики устройства. Так, зампред правительства России по цифровой экономике и инновациям Дмитрий Чернышенко с размаху кинул планшет на пол, чтобы показать его надежность. Устройство, по всей видимости, не пострадало и в рабочем состоянии опять оказалось в руках у Мишустина.
По словам руководителя компании, с 2024 года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, «все остальное в нем уже российское». Мишустин попросил прислать ему образец, когда планшет полностью станет российским.
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
Банки США столкнулись с крупнейшим оттоком депозитов с 1984 года
Федеральная корпорация по страхованию вкладов: Американские банки столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов
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Американские банки в первом квартале 2023 года столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов в объеме 472 млрд долларов на фоне банкротств крупных финансовых учреждений Соединенных Штатов, говорится в отчете Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США.
В отчете отмечается, что общий объем депозитов американских банков сократился на рекордные с 1984 года (когда власти начали собирать такие данные) 2,5%, а прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Регулятор отслеживает показатели 4672 коммерческих банков и сберегательных учреждений, передает ТАСС.
Сокращение произошло в основном за счет незастрахованных вкладов (превышающие 250 тыс. долларов), поскольку застрахованные депозиты выросли на 255,1 млрд долларов, или на 2,5%, на фоне обанкротившихся Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. При этом Федеральная корпорация по страхованию вкладов США подчеркивает, что крупнейший отток денежных средств на счетах был, по сути, компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале выросло на 14,4%.
По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, отток депозитов продолжается четвертый квартал подряд, а его объем растет.
Напомним, в прошлый вторник российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал крах 250 американских банков из-за скрытых долгов. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен решила обсудить угрозу дефолта Соединенных Штатов с главами американских банков.
Путин выразил уверенность в победе России
Путин заявил, что не сомневается в победе России, которая защищает своих людей, ценности и землю
Президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», выразил уверенность, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.
Слова Путина поддержал и один из участников встречи. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», – сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».
«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», – согласился Путин. Президент добавил, что Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей, ценности и землю, передает ТАСС.
Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.
Грузия назвала «непонятными» высказывания Зеленского на саммите в Молдавии
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал «непонятными формулировки, в которых упомянута Грузия» со стороны президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы часто слышим от наш украинских партнеров непонятные оценки, которые совпадают с нарративом наших оппонентов внутри страны, – сказал он. – Украина находится в состоянии военных действий и (со стороны Грузии) делается все для поддержки народа Украины».
Глава МИД отметил, что «часто грузинская сторона не комментирует непонятные комментарии» из Киева.
«Не отвечаем, потому что понимаем, что страна находится в состоянии военных действий», – отметил Илья Дарчиашвили.
По его словам, на саммите в Молдавии тема Грузии была «актуальной», многие лидеры высказывались в поддержку Грузии, а премьер-министр страны обсуждал с коллегами «европейское будущее и европейскую интеграцию».
Ранее первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский напомнил украинскому лидеру, что Грузия находится в числе тех стран, которая обратилась в МУС в Гааге, поддержав ордер на арест президента России Владимира Путина, а также безусловно солидарна с Украиной во всех международных форматах.
По его словам, отношение Зеленского к Грузии «предвзятое» и направлено на поддержку радикальной оппозиции для открытия Грузией «второго фронта» против России.
Георгий Вольский заявил, что президент Украины «неправильно говорит и относится к Грузии, абсолютно несправедливо унижая ее».
«Это бессовестно несправедливо, и это реальность», – отметил первый вице-спикер.
На саммите Зеленский сравнил Грузию с Белоруссией, сказав, что обе эти страны «разными путями толкают к произволу», сообщают СМИ Грузии.
Отношения Киева и Тбилиси после начала СВО стали очень напряженными, так как Грузия, поддерживая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Украина отозвала посла из Грузии.
Детский омбудсмен Москвы посоветовала не отправлять детей на дачу на все лето
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Программу отдыха на лето, особенно для детей младше 14 лет, нужно грамотно продумать: они не должны проводить все три месяца на даче – им важно культурно развиваться, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По ее словам, нужно продумывать программу отдыха, особенно для детей до 14 лет: в первую очередь она должна быть нацелена на укрепление здоровья. Ярославская отметила, что обязательно надо предусмотреть правильный режим сна, бодрствования и питания, при этом пребывание на даче или в деревне все-таки должно быть разумным, поскольку из-за нахождения исключительно за городом ребенок лишается многих социальных вещей, передает РИА «Новости».
Омбудсмен напомнила, что важно читать заданные на лето книги, программу чтения можно подкрепить и просмотром фильмов, также летом стоит выделить время хотя бы на несколько интересных экскурсий и для посещения театра или музея.
Летом ребенок должен спать не менее девяти часов, меньшее количество часов сна скажутся на его здоровье и успеваемости.
Уже начиная с 15 августа детей нужно постепенно возвращать в учебный режим.
Ранее эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХигС) предложили сократить самые длинные школьные летние каникулы в мире, сославшись на высокий детский травматизм и смертность в это время.