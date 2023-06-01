«Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств. Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей 1 июня 2023, 11:52 Текст: Вера Басилая

Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга. Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО. Минпромторг назвал стоимость импортозамещения софта в машиностроении Минпромторг: Импортозамещение софта в российском машиностроении стоит 39,7 млрд рублей 1 июня 2023, 11:52 Текст: Вера Басилая

Общая стоимость проектов по импортозамещению программного обеспечения в машиностроении в различных индустриальных центрах компетенций составляет 39,7 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга. Согласно данным в презентации, всего отобрано 23 проекта. Так, стоимость замещения программного обеспечения в автомобилестроении составляет 4,1 млрд рублей, в авиастроении – 4 млрд, в об ИЦК «Общее машиностроение» – 12,3 млрд рублей, замена софта в железнодорожном машиностроении обойдется в 8,3 млрд рублей, передает ТАСС. Кроме того, в отраслевой комитет по машиностроению вошли 15 проектов второй очереди общей предварительной стоимостью 17 млрд рублей. Ранее первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО. Электрический микрокар решили выпускать на бывшем заводе Toyota в России «Алмаз-Антей»: На бывшем заводе Toyota планируется выпускать электрический микрокар 15 мая 2023, 13:51 Текст: Вера Басилая

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, первый образец автомобиля представят в конце мая, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. По его словам, презентация маленьких машинок L-type состоится машины 25-26 мая на бывшем заводе Toyotа, передает РИА «Новости». Электрический микрокар L-type категории L7е – компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, комплектующие производятся в России, развивает скорость до 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Планируется, что производство электромобилей начнется в 2024 году. Отмечается, что к 2029 году выпуск составит до 10-12 тыс. в год. Ранее стало известно, что Минпромторг России и оборонный концерн «Алмаз-Антей» работают над возможностью организации на бывшем заводе Toyota производства электрокроссовера E-Neva. Напомним, президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Новости СМИ2 На производстве трубопроводных систем в Щелкове наладили импортозамещение 2 мая 2023, 20:09 Текст: Ольга Никитина

Глава подмосковного Щелково Андрей Булгаков посетил предприятие АО «Трубопроводные системы и технологии», где наладили импортозамещение: все разработки и программные обеспечения в компании отечественные. Компания участвует в проектах «Северный поток», «Северный поток-2», «Южный поток» и «Сила Сибири». На предприятии создают передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, подводных и причальных сооружений, сообщает «360». В настоящее время на производстве работают более 200 человек. Булгаков осмотрел производство и новое оборудование, на приобретение которого предприятие получило субсидию из бюджета Московской области. В ближайшее время в компании планируют построить новый корпус, увеличить число сотрудников и закупить семь новых станков. Ранее депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом. Депутат рассказал о спасении лифтостроительного завода в России Депутат Колунов: Серпуховский лифтостроительный завод возрождается 19 апреля 2023, 11:43 Текст: Ольга Никитина

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов рассказал о возрождении лифтостроительного завода в Серпухове, который в 2017 году признали банкротом. Колунов в комментарии каналу «360» отметил, что завод действительно поражает своими объемами – это 50 тыс. квадратных метров производственных помещений. Он рассказал, что объездил всю страну и «посмотрел все заводы», и считает, что Серпуховский завод – самый крупный и самый современный завод в России. По словам депутата, Серпуховский лифтостроительный завод только возрождается, однако там уже работают 200 человек. Мощность завода в настоящее время составляет около 5 тыс. лифтов в год, однако к 2025 году руководство завода планирует нарастить производство до 12 тыс. лифтов. Таким объемом этот завод может снабжать нашу страну, подчеркнул депутат Госдумы. По его словам, в рамках программы импортозамещения завод выполнял задачу по производству лебедок. Колунов рассказал, что на Серпуховском заводе «не стали изобретать велосипед», а «взяли немецкую лебедку, разобрали и по ее аналогии сделали нашу, отечественную лебедку». В результате она получилась меньше и компактнее, но такой же мощности и скорости, «вполне даже симпатичная», отметил парламентарий. Также Колунов рассказал, что Серпуховский лифтостроительный завод в настоящее время проводит испытания скоростных лифтов, которые планируется запустить в серию уже в октябре. По его словам, это будет первый завод, который делает еще и скоростные лифты в нашей стране. «Налицо импортозамещение, новый запуск завода. Дай бог им побольше заказов и развития», – добавил депутат. В ноябре директор по продажам Серпуховского лифтостроительного завода Владимир Самойлов рассказал, что предприятие решило построить мощности для производства новых лифтов и лебедок, новый конвейер позволит заменить иностранные аналоги. Новости СМИ2 Завод «Микрон» нашел отечественные микросхемы для загранпаспортов нового типа Директор завода «Микрон» Хасьянова: Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет

Завод «Микрон» по производству микросхем нашел отечественную замену материалам для загранпаспортов нового образца, сообщила генеральный директор предприятия Гульнара Хасьянова. Хасьянова на пленарной сессии форума «Связь-2023» сообщила, что аналоги зарубежных материалов найдены в России. «Конечно-конечно, все будет хорошо», – сказала она, пообещав, что проблем с загранпаспортами нового образца не будет, передает ТАСС. Она добавила, что завод работает с российскими производителями, хотя «не все получается с первого раза». В начале февраля в России приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Вызвано это было высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Как сообщал тогда Гознак, производителю микросхем «Микрону» нужно перенастроить оборудование. Прогнозировалось, что остановка продлится около месяца. В Подмосковье подготовили свыше 10 тыс. специалистов для импортозамещающих предприятий 7 апреля 2023, 14:23 Текст: Ольга Никитина

По программе «Профессионалитет» в Московской области обучили более 10 тыс. молодых специалистов навыкам, необходимым рынку. Об этом сообщили на выездном заседании комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. На заседании ознакомились с деятельностью колледжа «Энергия» в Реутове. Учреждение готовит студентов по более чем 90 направлениям, входящим в список самых востребованных профессий и специальностей на федеральном и региональном уровнях. Сейчас в колледже обучаются около 6 тыс. студентов, сообщает канал «360». Член комитета Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что колледж является одним из флагманов развития профессионально-технического образования не только в Московской области, но и в России. По ее словам, Московская область целенаправленно последние годы развивала направление профессионального образования. «На сегодня, когда возникли проблемы с закупками импортного оборудования, появились станки и оборудование, которые производятся в стране», – подчеркнула она. Отмечается также, что Московская область является лидером по трудоустройству студентов, этот показатель в регионе составляет 84%. В программе импортозамещения в регионе задействовано 83 предприятия, заключено 85 соглашений. По данной программе обучается более 10 тыс. студентов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций. Новости СМИ2 Губернатор Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в Подмосковье Губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в Московской области 6 апреля 2023, 11:07 Текст: Александра Юдина

В Подмосковье успешно налажен агробизнес и оказывается поддержка отстающим отраслям, а также уделяется внимание развитию промышленности в условиях санкций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Воробьев в эфире радио Sputnik заявил, что вопреки санкциям Подмосковье смогло развить агробизнес и обеспечить продовольственную безопасность, область может прокормить другие страны и является значимым экспортером сельхозпродукции. По словам губернатора, добиться преимущества удалось при помощи технологий. Он также отметил, что развить импортозамещение в Московской области удалось благодаря активной поддержке государства. Губернатор привел в пример племенное хозяйство в Сергиевом Посаде, где ученые разработали кросс кур «Смена-9», это обеспечило гарантию качественного племенного посадочного материала, который позволит закрыть тему с птицей раз и навсегда. Воробьев отметил, что Подмосковье активно поддерживает бизнесменов, предоставляет им бесплатную землю, инфраструктуру, субсидии, а также компенсацию из Фонда федерального и регионального развития. Также в области реализуются различные программы поддержки электроники в Дубне, в Есипово и в Ступино, на территории которого работает индустриальный парк. Помимо экономики, Подмосковье уделяет большое внимание развитию логистики, развитию инфраструктуры. Ранее Воробьев доложил Путину, что в Московской области порядка 130 проектов по импортозамещению находятся на сопровождении, из них 24 уже реализовали в 2022 году. «Москвич» запланировал выпустить в конце года две новые модели Глава «КамАЗа» Когогин заявил о планах «Москвича» выпустить две новые модели SUV и седан к концу года 16 марта 2023, 12:25 Текст: Вера Басилая

«Москвич» планирует выпустить две новых модели в сегменте SUV и седан в конце года, заявил гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в кулуарах съезда РСПП. По словам гендиректора «КамАЗа», в конце года «Москвич» собирается выпустить новые модели SUV и седан, передает ТАСС. Также Когогин заявил, что прототип российского электрокара «Атом» хотят показать в мае на форуме Kazan Summit. Как сообщалось ранее, «КамАЗ», который является технологическим партнером «Москвича», под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей, это четыре кроссовера и один седан. Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Новости СМИ2 Производство итальянских и голландских сыров в Домодедово перевели на отечественное сырье Сыровары из Домодедова перевели производство итальянских и голландских сыров на отечественное сырье 20 февраля 2023, 13:59 Текст: Вера Басилая

Сыроварня «Калачево» в Домодедово перевела производство итальянского качотты и голландского гауды на российское сырье, предприниматели нашли замену импортной закваске по приемлемой цене. По словам управляющего домодедовской экофермы «Калачево» Ивана Горобцова, уже перерабатываются около двух тонн коровьего молока в месяц, которые закупают в соседнем совхозе, передает канал «360». Он отметил, что на российском оборудовании в день производится 160 кг сыра «Паста Филата»: страчателла, моцарелла, буррата, также выпускаются сыры из козьего молока, для этого на ферме содержатся 80 коз альпийской породы. Фермеры отметили, что на предприятии разрабатывают рецептфирменного сыра «Калачевский», который, как предполагается, что появится в магазинах в этом году. Ранее в России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти. В России нашли замену импортному веществу для ликвидации разливов нефти Химики из МФТИ разработали отечественный препарат для сбора нефти с поверхности воды 13 февраля 2023, 13:49 Текст: Вера Басилая

Химики из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую формулу вещества для ликвидации нефтеразливов в умеренных широтах, сообщили в МФТИ. Поверхностно-активное вещество делит нефти на мельчайшие капли, которые быстро рассеиваются в толще воды с последующей естественной биодеградацией. До сих пор в России использовали для ликвидации разливов нефтепродуктов механический сбор, применяли боны и скиммеры, передает «Газета.Ru». Ведущий инженер МФТИ Татьяна Мокочунина, один из соавторов разработки рассказала, что ученые стали перед собой задачу разработать состав вещества с высоким диспергирующим действием при определенных температуре и солености воды и обладающего низкой токсичностью. Опыты показали, что диспергент эффективно удаляет нефть с водной поверхности даже при низком волнении моря при температуре воды от +10 до +30°С и солености от 5 до 30 %, его можно использовать в умеренных широтах и применять совместно с механическими средствами сбора. Отечественных аналогов, готовых к выходу на рынок, у него нет. Научный коллектив МФТИ уже получил патент на данный препарат, на очереди получение разрешительной документации для применения диспергента в России и организация его производства. Новости СМИ2