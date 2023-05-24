Созданный бывшей командой Nginx первый российский веб-сервер Angie PRO вошел в реестр отечественного ПО

В реестр отечественного ПО включен разработанный компанией «Веб-сервер» (работает под брендом Angie) первый российский веб-сервер Angie PRO, подтвердил представитель компании запись о включении в реестр от 17 мая.

Как отметил гендиректор компании «Веб-сервер» Заур Абасмирзоев, включение Angie PRO в реестр отечественного ПО позволит заменить иностранные решения в ряде органов госструктур, передают «Ведомости».

«Сегодня Angie PRO тестируют ряд крупных компаний с целью перехода на него в ближайшее время», – подчеркнул он.

При этом глава компании заметил, что доля веб-сервера Angie на российском рынке пока незначительна, однако компания получала запросы на покупку лицензий, несмотря на то, что изначально клиенты ложно думали, что компания является российской «дочкой».

«Angie – разработчик, который на базе версии с открытым исходным кодом разработал свою версию ПО. Веб-сервер Angie PRO также может заменить иностранные балансировщики трафика (Citrix ADC/Netscaler, Radware, F5 BIG-IP)», – пояснил Абасмирзоев.

По его словам, включение веб-сервера в реестр отечественного софта даст возможность претендовать на налоговые IT-льготы, участвовать в госзакупках, а также обеспечить профессиональную техподдержку, чего ушедшие с российского рынка зарубежные компании гарантировать не могли.

Как отметила член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ирина Абдеева, статус правообладателя, включенного в реестр отечественного ПО, позволит разработчику программных продуктов претендовать на получение льготы по НДС.

«Это даст преференции правообладателям при участии в государственных закупках, не допускающих закупку иностранного ПО, если в реестре есть аналог», – заметила она.

Кроме того, заместитель гендиректора «РЕД софт» Рустам Рустамов предположил, что переход клиентов от Nginx к Angie только начался, сейчас нужно учитывать стратегическое значение Angie для российского рынка.

«Данный программный комплекс необходим для миграции объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО. Это значит, что поток клиентов после включения продукта в реестр российского ПО будет стремительно расти», – указал он, добавив, что продукт сможет найти свое применение в странах СНГ, Средней Азии и Африки.

Руководитель отдела QA IT-компании SimbirSoft Екатерина Подаруева в свою очередь полагает, что поводом для перехода на Angie Pro может стать создание новых фич, которых нет, и не появится в Nginx, который является крупнейшим в мире по количеству работающих на нем сайтов и доменов, по информации портала Netcraft. Так, согласно апрельским данным, его используют 292,5 млн сайтов (26,23% от общего количества) и 74,2 млн доменов (27,25%).

Ранее Angie PRO прошел сертификацию совместимости с тремя российскими операционными системами – РЕД ОС, Astra Linux Special Edition и «Альт сервер 10».

Отмечается, что Angie PRO совместим с веб-сервером Nginx, поэтому любой желающий перейти с иностранного решения на российское может сделать это без дополнительных затрат.

Напомним, IT-эксперт Илья Массух рассказал газете ВЗГЛЯД, что кумулятивный эффект в экономике от перехода на отечественное ПО Россия ощутит уже в этом году.