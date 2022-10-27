IT-эксперт: Прямой эффект от перехода на отечественное ПО Россия ощутит в следующем году

Ранее потраченные за западное программное обеспечение средства уходили за рубеж, а теперь остаются внутри страны. Кумулятивный эффект в экономике от перехода на отечественное ПО Россия ощутит уже в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Массух. На этой неделе состоялся релиз отечественного веб-сервера ANGIE, который будет конкурировать с крупнейшим в мире продуктом Nginx.

«В России существуют аналоги практически по всем классам IT-продуктов, не уступающие западному программному обеспечению. Речь идет о таких областях цифровых технологий как информационная безопасность, интернет-сервисы, мультимедийные продукты», – отметил глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух.

Состоявшийся на этой неделе релиз веб-сервера ANGIE отечественной разработки, по оценке Массуха, вписывается в ряд последних событий по импортозамещению иностранных цифровых продуктов. Разработкой ANGIE занимается компания «Веб-Сервер», которая объединяет бывших ведущих инженеров веб-сервиса Nginx и команду технической поддержки. Веб-сервер - это класс программного обеспечения, предоставляющего доступ к сетевым ресурсам конечным пользователям. Каждый раз, когда пользователь открывает сайт или мобильное приложение, его запрос обслуживает веб-сервер.

Поясним, что веб-сервер и почтовый прокси-сервер Nginx был разработан еще в 2002 году российским программистом Игорем Сысоевым. Компанию Nginx Inc., владевшую разработкой, в 2019 году купила американская технологическая фирма F5, Inc. за 670 млн долларов.

«Многие западные программные продукты покупались у российских разработчиков, либо разрабатывались западными компаниями у нас в стране. Российские разработчики и владельцы создают клоны таких продуктов. История с Nginx укладывается в этот сюжет – те же сотрудники и сооснователи создали российский клон одного из крупнейших веб-серверов в мире. Такой тренд только помогает рынку», – пояснил Массух.

Массух отметил, что западные IT-платформы пренебрегают интересами российских пользователей в угоду политическим интересам. «Уход с российского рынка, прекращение обслуживание клиентов были обусловлены исключительно политическими решениями, а никак не экономическими. Западный бизнес пренебрегает учетом специфики российского рынка», – добавил эксперт.

Это видно не только по продуктам для массовой аудитории, но и по нишевым решениям – инженерным, конструкторским – исключительно российской разработки. Среди них американская универсальная программная система анализа Ansys, которая во многом разрабатывалась по российским математическим моделям. «Феноменальный успех Siemens в сфере инженерного ПО тоже во многом связан с внедрением определенных решений внутри России и последующим их распространением в мире», – отметил глава ЦКИКТ.

Тем не менее курс на цифровизацию продолжится, это помогает делать российскую экономику более эффективной, управляемой и прогнозируемой. Для удобства IT-компаний Минцифры создало маркетплейс отечественного программного обеспечения, там уже представлены более тысячи решений, описаны их технические характеристики, стоимость и зарубежные аналоги, которые может заменить ПО. «Цифровые решения являются одним из инструментов повышения эффективности экономики. Санкции, с одной стороны, влияют и что-то замедляют, но с другой, помогают развиваться отечественным программным продуктам», – добавляет Массух.

По его словам, санкции задумывались западными странами вовсе не для того, чтобы показать свое отношение к СВО, задача заключилась именно в замедлении развития России, а СВО – это просто предлог. «Но вместе с тем санкции стимулируют внутреннюю экономику на создание решений, которые позволяют так же эффективно использовать IT. Так как санкции были введены относительно недавно, то пока мы не должны видеть прямого эффекта от использования российских решений, прошло слишком мало времени. Но уже в следующем году мы получим плеяду отечественных продуктов и кумулятивный эффект в экономике в результате того, что средства не выводятся за рубеж, как это происходило раньше. Покупка программных решений Microsoft, IBM Oracle – это, по сути, была помощь американской экономике. Санкции исключили этот процесс и это хорошо», – подытожил Массух.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что в отрасли сложилась достаточно уверенная ситуация, когда для 80% ПО из недружественных стран уже есть конкурентоспособные отечественные аналоги. К переходу на отечественный софт готовы 75% контакт-центров. Кроме того, более 90% российских компаний, использующих RPA-системы для автоматизации бизнеса, планируют перейти на отечественный софт к 2024 году.