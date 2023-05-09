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9 мая, вторник | Последнее обновление — 17:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Норвегия отказала российским дипломатам в посещении мемориала на острове Надежды
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«Волонтеры Победы» помогли исполнить мечты ветеранов
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Более 200 тыс. волонтеров помогли в проведении Дня Победы: исполнили мечты и желания ветеранов, раздавали георгиевские ленточки, а также устроили парады и исполняли песни под окнами участников и героев Великой Отечественной войны.
Одна из важных задач движения «Волонтеры Победы» – исполнение желаний ветеранов. Так, благодаря председателю движения Ольге Занко возможность увидеть парад Победы на Красной площади получила жительница блокадного Ленинграда Александра Лещук.
Александре Петровне к началу блокады Ленинграда было неполных 15 лет, но даже в таком юном возрасте она стала одной из защитниц города: воевала в составе 217-го отдельного отряда разминирования Ленинградского фронта, принимала участие в разминировании Пулковских высот, Мгинского направления и других участков. Александра Петровна награждена орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу».
Давней мечтой Александры Петровны было увидеть Парад Победы на Красной площади. «Волонтеры Победы» помогли в исполнении мечты ветерана, а также других героев Великой Отечественной войны.
Волонтеры вместе с членами партии «Единая Россия» в течение предпраздничных дней поздравили около 17 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе в новых регионах России.
Так, в Запорожской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Машарову Зою Сергеевну, а в ДНР вместе с молодежной организацией «Наследие» и представителями мотоклуба «Ночные Волки» поздравили всех ветеранов республики. Добровольцы также поздравили с Днем Победы и записали воспоминания Героя Великой Отечественной войны Валентины Тимофеевны Базилевич-Болотовой. В скором времени ее рассказ будет загружен в архив с воспоминаниями героев – на сайт заботаоветеранах.рф.
Также добровольцы устраивали специально для героев парады под их окнами, исполняли любимые песни. Торжественные шествия возле домов участников Великой Отечественной войны прошли в Нижегородской области в рамках всероссийской акции «Парад у дома ветерана». Их организовали активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области.
Одни из первых торжественные парады принимали у себя участники Великой Отечественной войны Николай Федорович Шишкин и Исаак Захарович Ясиновский. Для ветеранов прозвучали песни военных лет в исполнении военного оркестра штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Среди них знакомые всем «Смуглянка», «Катюша» и «Шел солдат». Ветераны присоединились к исполнению любимых композиций и обратились с приветственным словом ко всем участникам, поздравив с наступающим праздником. «Волонтеры Победы» подарили ветеранам цветы и подарочные наборы.
В память о тех, кто навсегда ушел в бессмертный полк, в городах, селах и муниципалитетах были созданы Стены Памяти. Акция стала одним из новых форматов проведения бессмертного полка. Ее организаторами выступили «Волонтеры Победы». Любой желающий может прикрепить портрет своего героя, который ежегодно проносит в шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. По всей стране открылось более 10 тыс. Стен Памяти.
Торжественный старт акции был дан в Музее Победы в Москве. В открытии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук. Он родился на Украине, во время эвакуации в 1941 году их эшелон разбомбили. Он чудом уцелел, но попал в концлагерь, где и познакомился с партизанами. Будучи ребенком выполнял роль связного. А когда их населённый пункт освободили в 1944 году, попросился на фронт. Николай Константинович прошёл боевой путь во 2-м и 3-м Украинских фронтах, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Победу 9 мая 1945 года встретил в австрийском городе Винер-Нойштадт, расположенном недалеко от Вены. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Николай Константинович на Стену Памяти прикрепил портрет своего командира батареи 328-го Гвардейского минометного краснознаменного Ордена Богдана Хмельницкого полка Александра Бурлина. Ветеран обратился к защитникам, которые сейчас сражаются с неонацизмом на Украине.
«Вам надо обязательно победить, добить врага в их берлоге, не дать распространиться нацизму. Бейте этих гадов, как мы били в Великую Отечественную войну. И также побеждайте!»
9 мая в 0.43,в Москве на Поклонной горе волонтеры запустили Всероссийскую акцию «Свеча Победы». Добровольцы выложили слово «Победа!» из 2 тыс. свечей. После все смогли услышать объявление Юрия Левитана о разгроме Германии. Акция «Свеча Победы» до конца Дня пройдет и в других регионах России.
Также добровольцы в преддверии Дня Победы вручали жителям георгиевские ленты и значки Красной гвоздики, благоустраивали памятные места и воинские захоронения, высаживали Сады памяти, проводили интеллектуальные игры и уроки памяти, писали письма Победы ветеранам и участникам спецоперации.
«Наша страна и наш народ – единственные, кто победил такого сильного врага, и спас мир от нацизма. Никто: ни гитлеровцы, ни их вассалы не смогли ничего противопоставить силе русского духа. Это наша историческая миссия – добиваться мировой справедливости, мы всегда это делали, потому что за нами – правда, потому что сила, мудрость и ценности бережно передаются из поколения в поколение уже тысячу лет. И кто бы что ни делал, эта связь нерушима. С Днем Победы!» – поздравила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
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Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
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Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Путин: Против России развязана война
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Против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим, заявил президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве.
Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация находится на переломном рубеже, передает ТАСС.
Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.
Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным, передает РИА «Новости» слова главы государства.
При этом российский лидер подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о свое исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».
«С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», – сказал Путин.
В Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы собрались руководители бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили
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На параде Победы в Москве 9 мая 2023 года впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак».
Специальное транспортное средство на базе автомобиля «КамАЗ», как объяснили во время трансляции парада (после 42-й минуты), предназначено для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Колонну возглавлял майор Евгений Норин.
Кроме того, на парад вышли новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак», оборудованная обитаемой башней с пулеметом. Машины впервые принимали участие в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танков Т-34, который считается символом Победы и по традиции открывает парад, передает ТАСС.
Также по Красной площади проехал бронеавтомобиль для спецподразделений «Тигр-М», вооруженный гранатометом и пулеметом, и бронетранспортер БТР-82А.
В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны проходит более 100 единиц техники, часть которой задействована в ходе спецоперации на Украине.
Во вторник на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствует на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, Путин заявил, что против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
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Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 мая
Высший административный суд Берлина отменил постановление суда первой инстанции, который разрешил флаги России и СССР у советских мемориалов в Берлине 9 мая.
Суд счел жалобу полиции обоснованной, и решил отменить разрешение на демонстрацию флага России и СССР, а также георгиевской ленты на мемориалах советским воинам в Берлине, передает РИА «Новости».
Ранее Административный суд Берлина разрешил демонстрацию украинского флага. Затем появилось сообщение, что аналогичное решение было принято и в отношении флага России. Однако полиция Берлина обжаловала это решение в Высшем административном суде.
В Австрии осквернили советское захоронение
Посольство России: Вандалы осквернили советское захоронение в австрийском Эбензее
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Советское воинское захоронение осквернено в австрийском городе Эбензее (земля Нижняя Австрия), сообщило российское посольство в Вене.
В сообщении, опубликованном диппредставительством в Telegram, говорится, что вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, которые отдали свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.
Особо циничным, подчеркивает посольство, является то, что это подлое преступление было совершено во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломаты пообещали проинформировать об этом местные власти и направить в МИД Австрии ноту протеста, потребовав принять меры с целью установления обстоятельств произошедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности мемориала.
Ранее во вторник мемориальное кладбище советских воинов осквернили в Варшаве. Российскому послу Сергею Андрееву, прибывшему 9 мая на кладбище, чтобы возложить цветы, преградила путь толпа агрессивных людей.
Песков рассказал о планах Путина и глав государств СНГ на День Победы
Песков: Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом России Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата, также запланирован неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, парад Победы начнется в 10 утра, где выступит президент России, говорится в Telegram-канале Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента заявил, что главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным. Далее будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, также у гостей запланирован неформальный завтрак с российским лидером.
Ранее почти все президенты стран СНГ прибыли в Москву.
Напомним, Дмитрий Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать.
Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве
МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве
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Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.
При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.
Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин в Кремле встретил лидеров стран СНГ, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
В Кремль уже приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, а также главы Белоруссии, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, передает РИА «Новости».
После этого верховный главнокомандующий прибыл на Красную площадь, где в настоящее время проходит парад. Глава государства традиционно примет парад и выступит с речью, детали которой в Кремле заранее раскрывать не стали.
Руководители стран СНГ наблюдают за прохождением войск с трибуны вместе с российским лидером. После парада лидеры, как ожидается, возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем у них запланирован неформальный завтрак, передает ТАСС.
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В Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы съехались президенты бывших республик Советского Союза, что в очередной раз опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
По данным журналистов Кремлевского пула, в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
В преддверии праздника президент Владимир Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания. «В этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», – говорилось в обращении российского лидера.
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.
Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что Лукашенко прилетел в Москву, передает РИА «Новости».
Предполагается, что президент Белоруссии будет участвовать праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом.
Также в праздничных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров.
В Британии одобрили речь Путина на параде Победы
Читатели Daily Mail поддержали речь президента России Владимира Путина на параде Победы
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Читатели британского издания Daily Mail согласились со словами президента России Владимира Путина, сказанными на параде Победы, о нежелании Запада достичь мира и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.
По мнению пользователей портала, Путин в своей речи на параде Победы в Москве, сказал именно то, что не могут признать лидеры других стран.
«Все правильно сказал. Есть доказательства, отчетливо показывающие, что Запад спровоцировал нынешнюю войну, и когда в апреле прошлого года еще казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал эти переговоры. Это было бессовестно», – написал Spiritfiremsp, передает РИА «Новости».
Пользователь NateeyZ назвал речь Путина выдающейся. «В отличие от наших лидеров Путин говорит правду об агрессии Запада в отношении России», – отметил он.
«Высказываю уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», – похвалил российского лидера Digital Football.
«Путин в отличие от Зеленского хочет мира», – написал londonlab.
Ранее президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве, заявил, что против России развязана война, но стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Празднование Дня Победы началось в России
Празднование Дня Победы началось в Петропавловске-Камчатском
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В России началось празднование Дня Победы, в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный парад, сообщают информационные агентства.
Празднование в Петропавловске-Камчатском началось в 10.00 (1.00 мск). В параде Победы приняли участие колонны личного состава парадных расчетов. Работает выставка военной техники и атрибутики. Открыт пункт отбора на военную службу по контракту, передает ТАСС.
С 11.00 (2.00 мск) начинаются концертная программа, игры и театрализованные представления для детей, а также легкоатлетический пробег «Эстафета мира – 2023», в которой принимают участие «школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра», сообщают местные власти.
В 20.00 (11.00 мск) состоится концерт, который завершится праздничным салютом.
Чукотка также начинает праздновать День Победы одним из первых регионов России – торжественные мероприятия, парад и возложение цветов начнутся в Анадыре в 12.00 (3.00 мск). Весь день будет транслироваться видеоряд «Бессмертного полка». В 22.30 (13.30 мск) состоится салют.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, президент Владимир Путин на нем будет присутствовать. Главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным.
Путин: Россия сплотилась для поддержки героев СВО
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Президент Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО, «все готовы помочь» и молятся о них.
Он отметил, что от участников СВО зависит будущее российской государственности. Путин добавил, что сейчас нет важнее дела, чем ратная работа участников СВО, Россия гордится всеми участниками СВО, передает ТАСС.
«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились священными. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев, все готовы помочь, молятся о вас», – заявил Путин.
Также президент поприветствовал на параде Победы участников СВО, отметив, что нет ничего крепче и мощнее нашего единства и любви к Родине.
Путин завершил свою речь провозглашением «Ура» за Россию, ее доблестные вооруженные силы и за победу.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
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