«Волонтеры Победы» помогли исполнить мечты ветеранов

Более 200 тыс. волонтеров помогли в проведении Дня Победы: исполнили мечты и желания ветеранов, раздавали георгиевские ленточки, а также устроили парады и исполняли песни под окнами участников и героев Великой Отечественной войны.

Одна из важных задач движения «Волонтеры Победы» – исполнение желаний ветеранов. Так, благодаря председателю движения Ольге Занко возможность увидеть парад Победы на Красной площади получила жительница блокадного Ленинграда Александра Лещук.

Александре Петровне к началу блокады Ленинграда было неполных 15 лет, но даже в таком юном возрасте она стала одной из защитниц города: воевала в составе 217-го отдельного отряда разминирования Ленинградского фронта, принимала участие в разминировании Пулковских высот, Мгинского направления и других участков. Александра Петровна награждена орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу».

Давней мечтой Александры Петровны было увидеть Парад Победы на Красной площади. «Волонтеры Победы» помогли в исполнении мечты ветерана, а также других героев Великой Отечественной войны.

Волонтеры вместе с членами партии «Единая Россия» в течение предпраздничных дней поздравили около 17 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе в новых регионах России.

Так, в Запорожской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Машарову Зою Сергеевну, а в ДНР вместе с молодежной организацией «Наследие» и представителями мотоклуба «Ночные Волки» поздравили всех ветеранов республики. Добровольцы также поздравили с Днем Победы и записали воспоминания Героя Великой Отечественной войны Валентины Тимофеевны Базилевич-Болотовой. В скором времени ее рассказ будет загружен в архив с воспоминаниями героев – на сайт заботаоветеранах.рф.

Также добровольцы устраивали специально для героев парады под их окнами, исполняли любимые песни. Торжественные шествия возле домов участников Великой Отечественной войны прошли в Нижегородской области в рамках всероссийской акции «Парад у дома ветерана». Их организовали активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области.

Одни из первых торжественные парады принимали у себя участники Великой Отечественной войны Николай Федорович Шишкин и Исаак Захарович Ясиновский. Для ветеранов прозвучали песни военных лет в исполнении военного оркестра штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Среди них знакомые всем «Смуглянка», «Катюша» и «Шел солдат». Ветераны присоединились к исполнению любимых композиций и обратились с приветственным словом ко всем участникам, поздравив с наступающим праздником. «Волонтеры Победы» подарили ветеранам цветы и подарочные наборы.

В память о тех, кто навсегда ушел в бессмертный полк, в городах, селах и муниципалитетах были созданы Стены Памяти. Акция стала одним из новых форматов проведения бессмертного полка. Ее организаторами выступили «Волонтеры Победы». Любой желающий может прикрепить портрет своего героя, который ежегодно проносит в шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. По всей стране открылось более 10 тыс. Стен Памяти.

Торжественный старт акции был дан в Музее Победы в Москве. В открытии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук. Он родился на Украине, во время эвакуации в 1941 году их эшелон разбомбили. Он чудом уцелел, но попал в концлагерь, где и познакомился с партизанами. Будучи ребенком выполнял роль связного. А когда их населённый пункт освободили в 1944 году, попросился на фронт. Николай Константинович прошёл боевой путь во 2-м и 3-м Украинских фронтах, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию. Победу 9 мая 1945 года встретил в австрийском городе Винер-Нойштадт, расположенном недалеко от Вены. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Будапешта», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Николай Константинович на Стену Памяти прикрепил портрет своего командира батареи 328-го Гвардейского минометного краснознаменного Ордена Богдана Хмельницкого полка Александра Бурлина. Ветеран обратился к защитникам, которые сейчас сражаются с неонацизмом на Украине.

«Вам надо обязательно победить, добить врага в их берлоге, не дать распространиться нацизму. Бейте этих гадов, как мы били в Великую Отечественную войну. И также побеждайте!»

9 мая в 0.43,в Москве на Поклонной горе волонтеры запустили Всероссийскую акцию «Свеча Победы». Добровольцы выложили слово «Победа!» из 2 тыс. свечей. После все смогли услышать объявление Юрия Левитана о разгроме Германии. Акция «Свеча Победы» до конца Дня пройдет и в других регионах России.

Также добровольцы в преддверии Дня Победы вручали жителям георгиевские ленты и значки Красной гвоздики, благоустраивали памятные места и воинские захоронения, высаживали Сады памяти, проводили интеллектуальные игры и уроки памяти, писали письма Победы ветеранам и участникам спецоперации.

«Наша страна и наш народ – единственные, кто победил такого сильного врага, и спас мир от нацизма. Никто: ни гитлеровцы, ни их вассалы не смогли ничего противопоставить силе русского духа. Это наша историческая миссия – добиваться мировой справедливости, мы всегда это делали, потому что за нами – правда, потому что сила, мудрость и ценности бережно передаются из поколения в поколение уже тысячу лет. И кто бы что ни делал, эта связь нерушима. С Днем Победы!» – поздравила председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.