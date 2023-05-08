В Сети увидели ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III

Решение Зеленского отменить День Победы назвали «исторической биполярочкой»

Политолог Носович: У Зеленского классическая для постсоветской Украины «историческая биполярочка»

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует классическую для постсоветской страны «историческую биполярочку», установив празднование в стране Дня Европы 9 мая, а Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – 8 мая, заявил политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Он считает, что Зеленский проявляет себя так же, как предыдущие президенты-националисты.

«С одной стороны, он никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – написал Носович в Telegram.

Хотя, напоминает Носович, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка.

Теперь, отмечает Носович, в Киеве не знают, как поступить. Один вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией – со столицей в Москве.

Или же «отвергнуть ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам»? «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил эксперт.

По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович.

«Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – заключил он.

Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.