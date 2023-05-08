Суд арестовал одного из фигурантов дела о падении карусели в Оренбурге

Суд арестовал на два месяца одного из задержанных фигурантов дела о падении карусели в Оренбурге

Дзержинский районный суд Оренбурга отправил под стражу на два месяца руководителя ООО «Аттракцион-сервис», обслуживающего аттракционы в парке Оренбурга, где упала карусель.

В сообщении суда говорится, что Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил руководителя ООО «Аттракцион-Сервис» А. Плинина под стражу до 7 июля, передает ТАСС.

Ранее двух руководителей коммерческих организаций, которые обслуживали аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели, были задержаны.

До этого власти Оренбургской области поручили проверить все детские парки региона после ЧП с каруселью. В правительстве области уточнили, что двух тяжелых пострадавших консультируют федеральные врачи.

Напомним, в парке в Оренбурге обрушилась карусель, пострадали более 15 человек, большинство дети.

В мэрии Оренбурга сообщили, что поломка механизма стала причиной падения кабинок карусели.