В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание упавшей карусели

СК России по Оренбургской области: Руководителей организаций, обслуживающих упавшую карусель, задержали

Двух руководители коммерческих организаций, которые обслуживали аттракционы в парке Оренбурга, где произошло падение карусели, задержаны, сообщили в пресс-службе управления СК России по Оренбургской области.

Как указали в пресс-службе, расследование уголовного дела, возбужденного по факту падения карусели в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк»), продолжается. В качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-сервис» и ООО «Винтаж», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области поручили проверить все детские парки региона после ЧП с каруселью. В правительстве области уточнили, что двух тяжелых пострадавших консультируют федеральные врачи.

Напомним, в парке в Оренбурге обрушилась карусель, пострадали более 15 человек, большинство дети.