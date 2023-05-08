Один человек погиб и двое пострадали при пожаре тушении природного пожара в Тюменской области

В Тюменской области местный житель погиб при тушении природного пожара около деревни Красный Яр, два человека пострадали, сообщили в информационном центре правительства области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с пожарами.

В ночь на 8 мая погиб 49-летний местный житель Анатолий А. Два человека получили травмы, один из них доставлен в больницу, передает ТАСС.

Напомним, глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что с 7 мая в регионе вводится режим ЧС в связи с обстановкой с лесными пожарами.