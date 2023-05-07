Пригожин: Освобождено 95% территории Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска

Порядка 95% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под контролем российских сил, оставшиеся 5% на ход всей специальной военной операции не влияют, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Пригожин заявил, что российскими силами взято под контроль практически 95% территории Артемовска. При этом он выступил с утверждением, что оставшиеся 5% территории города для так называемого развития успеха и похода «Красной Армии» дальше на Запад никакой роли не играют. Он также выразил мнение, что два квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».

Пригожин также заявил, что с ним никто не связывался по вопросу нехватки боеприпасов. В заключение он пообещал сохранить личный состав ЧВК «Вагнер» для следующих операций в интересах России.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая.