В Москве дали старт акции по доставке Вечного огня на передовую и в российские регионы

В Александровском саду в Москве стартовала акция «Огонь памяти». Народный фронт доставит частицы Вечного огня на передовую, в 33 российских региона и 13 зарубежных стран.

Масштабная патриотическая акция «Огонь памяти» проводится Народным фронтом традиционно накануне Дня Победы. Для того, чтобы привезти символ воинской доблести ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, объединились общественные деятели и военные, журналисты и блогеры, звезды эстрады и спорта. Всего огонь доставят в 33 региона России, включая новые, 13 зарубежных государств, а также солдатам на линию боевого соприкосновения.

«Сегодня мы забираем частицу Вечного огня и как раз к 9 Мая отвезем ребятам на линию боевого соприкосновения не только помощь, которая им нужна – автомобили, аптечки, коптеры, противодронные ружья, прицелы, но и символ Победы – огонь, который будет на передовой помогать бойцам и заряжать их энергией», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгут Огни памяти на мемориалах, где они раньше не горели.

С 6 по 9 мая сотни зажженных ламп представители Народного фронта, известные артисты, журналисты и телеведущие доставят в 13 зарубежных стран.

В Германии и других странах Европы огонь ветеранам доставят общественные активисты, которые поддерживают борьбу с нацизмом. А передадут им лампы на территории Белоруссии, куда их доставит на мотоциклах группа представителей Народного фронта во главе с хирургом, депутатом Государственной думы, представителем Народного фронта Бадмой Башанкаевым:

Отвезут вечный огонь и в Сербию, Боснию и Герцеговину, Абхазию, Азербайджан, Аргентину, Беларусь, Болгарию, Израиль, Киргизию, Чили, Шри-Ланку и на Кипр.

В этих странах пройдут патриотические мероприятия в Русских домах, торжественные церемонии возложения венков и цветов на значимых мемориалах. Вечный огонь будет передан в местные музеи, библиотеки, учреждения образования, представителям общественных организаций и русских общин, в храмы, где пройдут службы с молебнами в память о погибших воинах. К акции будут приурочены кинопоказы, открытия выставок, творческие встречи с актерами и журналистами, флешмобы и автопробеги.

В общей сложности в этом году «Огню памяти» предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тыс. километров, в том числе более 61 тыс. километров самолетом, около 15 тыс. километров автомобильных и железных дорог.

