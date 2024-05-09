Слуцкий поздравил граждан с Днем Победы на праздничном митинг-концерте ЛДПР

В России помнят и чтут подвиг предков, которые смогли одержать Победу над врагом, несмотря на все трудности и жертвы. «Они перерезали горло нацистской гидре, и мы повторим это на полях святой и благородной специальной военной операции», – отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.

В России нет семьи, которую обошла война, и сегодня, стоя перед новыми вызовами и угрозами, жители страны не позволят навязать будущим поколениям «вывихнутые идеи коллективного Запада».

Лидер ЛДПР выразил благодарность всем, кто приближает новую Победу, как на фронте, так и в тылу.

Слуцкий отметил, что подвиг героев в Великой Отечественной войне – это национальное достояние, россияне благодарны им за Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества, за свободу от нацизма.

«К сожалению, мы вновь вынуждены встать плечом к плечу против нацизма, против агрессии, которая угрожает всему миру. Мы как никогда едины, и ЛДПР в передовых рядах тех, кто приближает Победу. Наши партийцы сражаются на полях СВО и трудятся в тылу. Каждые несколько дней из региональных отделений на фронт идут беспилотники, медикаменты, рации, теплые вещи», – добавил он.