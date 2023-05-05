Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы

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5 мая, пятница | Последнее обновление — 13:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде заявили о бандитизме украинских дипломатов
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы
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Президент России Владимир Путин пригласил коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы Таджикистана.
Разговор лидеров состоялся в пятницу, они также поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы, передает ТАСС.
Путин и Рахмон также отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, в том числе по обстановке на таджикско-афганской границ.
Также лидеры обсудили график двухсторонних и многосторонних мероприятий на этот год.
Ранее сообщалось, что резидент Киргизии Садыр Жапаров посетит парад Победы в Москве.
Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль
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Глава Российского государства Владимир Путин сохраняет спокойствие в сложных ситуациях, таким же образом он отреагировал на атаку дронов на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые раздает. В этом плане ничего нового не произошло», – цитирует Пескова ТАСС.
При этом в Кремле остается обычная рабочая обстановка после инцидента. Все сотрудники работают на своих местах.
Пресс-секретарь президента указал, что сообщение о нанесении ударов дали отдельно, поскольку проводилась оперативная оценка ситуации спецслужбами, сообщает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что систему безопасности в Кремле дополнительно усилят после нападения. Этот вопрос предстоит глубоко проанализировать специалистам.
Представитель Кремля добавил, что безопасность уже усилена, в том числе в контексте подготовки к параду и к Дню Победы.
«В целом, естественно, резиденция президента охраняется», – заключил он.
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело.
Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Кремль: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Представитель Кремля Песков: Публичные мероприятия Путина и ночевки в Кремле продолжатся
Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, изменений в графике после атаки беспилотников по кремлевской резиденции нет, парад 9 мая состоится, передает ТАСС.
Также представитель Кремля заверил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Ранее Песков указал на прерогативу спецслужб в вопросе запрета дронов на 9 Мая.
Песков рассказал о поврежденном куполе Екатерининского зала после атаки украинских дронов
Повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль получили два медных листа купола Екатерининского зала Сенатского дворца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Знаю от наших хозяйственных служб, что опалены буквально два медных листа, которые покрывают купол», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что оба листа или уже заменены, или их заменят в ближайшее время. Других повреждений или разрушений в результате нападения нет.
Представитель Кремля пояснил, что спецслужбы примут решение о том, стоит ли вблизи снимать крышу с повреждениями после атаки, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль подвергся атаке украинских дронов, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Рогов призвал ударить по офисам Зеленского, СБУ и ГУР в Киеве
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Ответом на атаку на Кремль должны стать удары по офису украинского президента, а также по офисам службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны в Киеве, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Нужно нанести три «сокрушительных ответных удара» по трем адресам в Киеве – улица Банковая, 11, где находится офис президента Украины Владимира Зеленского, Банковая, 33, офис СБУ, и улица Электриков, 33, офис ГУР, сказал Рогов РИА «Новости».
По его мнению, удары по этим точкам станут сигналом для подчиненных Зеленского о том, что Россия «берется за дело серьезно» и больше «церемониться не будет».
В таком случае киевский режим осознает, что все закончится «очень печально», неотвратимость наказания – это то, что остановит украинское руководство «от новых терактов», заключил он.
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
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Песков пообещал своевременно сообщить, где Путин будет работать в четверг
О том, где президент России Владимир Путин будет работать в четверг, сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос о том, в Ново-Огарево или в Кремле будет работать президент, Песков ответил, что об этом сообщат своевременно, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
Депутат назвал просчетом для Киева попытку покушения на Путина
Депутат Шхагошев назвал просчетом и «стоп-сигналом» для Киева попытку покушения на Путина
Киевский режим серьезно просчитался, попытавшись совершить покушение на российского лидера Владимира Путина, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Следует ожидать жесткого ответа со стороны России, Киев и диверсионные группы, планировавшие атаку, совершили просчет, заявил Шхагошев, передает РИА «Новости».
По его словам, это уже «не красная линия, это стоп-сигнал» для киевского режима. Парламентарий добавил, что теперь Украина «в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски».
На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.
Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
В Киеве заявили о непричастности к атаке на Кремль
Украинская сторона не имеет отношения к атаке на Кремль, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Киевские власти не имеют отношения к атакам дронов на Кремль, заявил Подоляк Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Также причастность Украины к атаке отрицает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Украинская сторона не имеет данных об этой атаке, и все имеющиеся силы и средства «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», заявил он изданию «Страна.ua».
На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.
Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.
Политолог назвала достижения Воронежской области в период СВО
Политолог Линдигрин: Воронежская область активно включилась в поддержку участников СВО
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Воронежская область в числе первых приняла беженцев, активно оказывает помощь участникам СВО и их семьям, а также взяла шефство сразу над тремя районам ЛНР, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел встречу с губернатором Воронежской области.
«Воронежская область очень активно включилась в поддержку как участников СВО, так и беженцев, причем в числе первых. И если остальные области, как правило, берут шефство над одним районом из вернувшихся территорий, то здесь мы видим помощь сразу трем – Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам ЛНР», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем.
«Помощь Воронежской области в этих районах достаточно заметна. Стоит только отметить, что в прошлом году там был восстановлен 41 объект социальной инфраструктуры, а в этом запланирован ремонт и восстановление уже 75. Кроме того, воронежцы берут на сбыт сельхозпродукцию с подшефных районов ЛНР, помогают семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений», – добавила она.
«Также в области первыми в России запустили программу комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО, которая действует с февраля нынешнего года. Кроме того, в регионе введен комплекс мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей», – напомнила собеседница.
«Думаю, все эти факты сыграли свою позитивную роль в принятии решения по дальнейшей работе главы Воронежской области. И сегодняшнюю встречу можно считать поддержкой президентом кандидатуры действующего губернатора на предстоящих выборах», – резюмировала политолог.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства отметил, что сельское хозяйство в области растет большими темпами, чем в (среднем по) России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется.
«Наша экономика адаптировалась к санкциям, и серьезных провалов нет. Все социальные обязательства выполняются. Происходит общественно-политическая консолидация в обществе, и большинство населения региона поддерживают все меры, связанные с проведением СВО», – рассказал Гусев.
«Более 560 тыс. человек сейчас включились в активную поддержку участников СВО, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины. Кстати, мы одни из первых приняли этих людей к нам, постарались создать для них очень комфортные условия для проживания. Было много пожилых людей, конечно, важно было обеспечить медицинское сопровождение. Детям много внимания уделяли, создали специальные студенческие педагогические отряды», – напомнил он.
Ранее Путин на встрече с Советом законодателей заявил, что парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Путин назвал сильными людьми бизнесменов из приграничных с Украиной регионов
Путин поручил Решетникову продолжить восстановление пострадавших от украинских обстрелов предприятий в приграничных с Украиной областях
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Главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предстоит продолжить работу по восстановлению предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им», – обратился президент к Решетникову, передает ТАСС.
Он добавил, что бизнес пострадал не только в Белгородской области, но и в Брянской, Курской областях и на Крымском полуострове.
Министр сообщил, что побывал на пострадавших промышленных объектах в Белгородской области, в том числе на химическом предприятии в Шебекино. Химпроизводство было уничтожено украинскими обстрелами, но его уже начали восстанавливать.
Решетников отметил, что, «по ощущениям», бизнесмен, занимающийся предприятием, «хороший».
«У них основная мысль: мы начали восстанавливать наш бизнес. Вы нам поможете или нет?» – сказал глава ведомства.
«Там сильные люди работают», – прокомментировал Путин.
Министр добавил, что правительство приняло решения по выделению регионам суммарно 1 млрд рублей, эти средства уже доведены до регионов. Полный объем поддержки определяют региональные власти, но правительство также контролирует этот процесс.
В Вашингтоне заявили о праве Киева защищаться на свое усмотрение
Украинская сторона может защищать собственную территорию по своему усмотрению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Washington Post, комментируя обвинения Москвы в адрес Киева в атаке дронов на Кремль.
Вашингтон оставляет на усмотрение Киева решение по защите и возвращению собственных территорий, заявил Блинкен Washington Post, передает ТАСС.
Госдеп не имеет достаточно данных об атаке дронов на Кремль, добавил он.
Напомним, Кремль атаковали украинские беспилотники, эти аппараты были уничтожены. Российское руководство сочло нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещало ответ. Позже опубликовали ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Политолог: Развитие производства и научного кластера в Нижегородской области видно невооруженным глазом
Политолог Манойло перечислил достижения нижегородского губернатора Никитина в управлении регионом
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Активное вовлечение Нижегородской области в социальные программы помощи участникам СВО и их семей, помощь новым субъектам и успехи в экономическом развитии региона были высоко оценены президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому глава государства выразил поддержку губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на предстоящих выборах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Путин провел встречу с Никитиным.
«Путин высоко оценил усилия Никитина по развитию области. В регионе растет занятость, Никитин разрешил кризис, который грозил большому количеству предприятий. Это приводит к притоку инвестиций, улучшению социально-экономической ситуации и росту благосостояния жителей», – пояснил Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности.
«Я сам несколько недель назад был в Нижнем Новгороде и лично видел развитие производства, предприятий, среднего и малого бизнеса, научных кластеров, образовательной сферы. Это видно невооруженным глазом. Мы были также в Нижегородском лингвистическом университете, который перенимает у нас магистерскую программу МГУ «Информационные и гибридные войны». У НГЛУ великолепная лингвистическая база, там преподают японский и китайский языки. Все это развивается в том числе благодаря Никитину», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также отметил активное вовлечение губернатора в решение задач, которые стоят перед регионом в контексте СВО. Прежде всего – это поддержка и содействие добровольцам из Нижегородской области, которые отправляются на фронт. Отдельного внимания заслуживает и тот объем помощи в развитии социальной инфраструктуры, который область оказывает подшефной территории – агломерации Большой Харцызск в ДНР.
«Поэтому губернатор в руководстве регионом выбрал верный вектор. Это отметил Путин на встрече. Таким образом, я думаю, Никитин должен продолжить управление Нижегородской областью и после Единого дня голосования», – резюмировал эксперт.
В среду президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который доложил, что загрузка оборонно-промышленного комплекса в регионе выросла на 18%, предприятия работают в две-три смены. «По ключевым критическим позициям гособоронзаказ, в том числе в части СВО, исполняется надлежащим образом», – сказал он.
Также Никитин рассказал главе государства о системном подходе к поддержке участников СВО, мобилизованных и их семей, социальном военном контракте. Кроме того, он доложил о помощи подшефной агломерации Большой Харцызск в ДНР, куда входит и Иловайск. «Сделали акцент на водоснабжении, на теплоснабжении, подготовке к осенне-зимнему сезону, подготовке учебных заведений», – подчеркнул Никитин.
«Честно говоря, посчитали важными еще и такие вещи, как обеспечить красивое благоустройство с учетом опыта Нижнего Новгорода (к 800-летию мы настропалились готовить пространства). Сделали очень хороший бульвар в самом основном Харцызске, главную площадь, где находится ДК. Люди очень благодарны, очень позитивные отзывы. Тоже 2,1 млрд рублей было потрачено на эти цели на Харцызск», – добавил губернатор.
Говоря об экономических успехах региона, он отметил, что в Нижегородской области показали рост металлургия, нефтепереработка, производство бумаги, производство одежды и компьютеров в Арзамасе. «По сельскому хозяйству рекорд за 30 лет по зерну – 112% рост, в строительстве – 132% рост», – отметил руководитель региона.
В завершение он выразил готовность продолжить работу по итогам сентябрьских выборов. «Все зависит прежде всего от позиции людей. Мне кажется, они имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Поэтому, надеюсь, что люди вас поддержат», – ответил Путин.
Пескова спросили, откуда были запущены дроны для атаки на Кремль
Пескова спросили, откуда именно запустили дроны для атаки на Кремль
На данный момент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, откуда именно запустили беспилотники, атаковавшие Кремль.
«Этого не могу сказать, я не знаю. С этим будет разбираться следствие», – цитирует Пескова ТАСС.
Также он не смог привести какие-либо другие детали нападения, отметив, что «это не его работа».
Песков напомнил, что СК и другие ведомства ведут расследование атаки, сроки окончания расследования зависят от них.
Ранее представитель Кремля сообщал, что в результате нападения повреждения получил купол Екатерининского зала Сенатского дворца. Он указывал, что президент Владимир Путин спокойно отреагировал на атаку дронов.
Политолог оценил предвыборные перспективы главы Алтайского края
Политолог Данилин: Президент фактически выказал поддержку действующему главе Алтайского края в преддверии выборов
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В Алтайском крае планируется модернизация многих объектов логистической инфраструктуры, серьезное внимание уделяется туристической отрасли. Регион показывает хорошие экономические результаты, в том числе благодаря умелой работе местных властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее президент Владимир Путина по видеосвязи провел совещание с губернатором региона Виктором Томенко.
«Владимир Путин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили целый ряд важнейших тем в рамках встречи. Данный регион является одним из наиболее привлекательных в России с точки зрения туризма, поэтому многие вопросы касались именно логистики», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«В частности, в ходе беседы, стороны затронули тему модернизации трассы А322, которая фактически соединяет Барнаул и Казахстан. Ее необходимо привести в надлежащий вид, что позволит значительным образом улучшить трафик между республикой и Россией. Разговор зашел и об обновлении аэропорта, поскольку в регион прибывает достаточно много самолетов», – отмечает эксперт.
«Реконструкция аэродромной инфраструктуры позволит принимать до миллиона пассажиров. Важно, что частный инвестор готов взять на себя траты на разработку проектной документации. Данный проект позитивно скажется на туристической отрасли региона, существенно улучшив транспортную инфраструктуру Алтайского края», – подчеркивает собеседник.
«Немало внимания президент уделил и культурно-социальным проектам. Кроме того, был поднят вопрос об импортозамещении: Путин и Томенко обсудили продукцию регионального завода прецизионных изделий. Нельзя было не затронуть и сельское хозяйство, ведь край является лидером России по производству овса, рапса и льна», – акцентирует Данилин.
«Также правительство заинтересовано в том, чтобы регион присоединился к новому сухопутному зерновому коридору, о котором недавно говорили премьер Михаил Мишустин и глава КНР Си Цзиньпин. Такой амбициозный экономический проект позволит Алтайскому краю серьезно диверсифицировать риски», – отмечает эксперт.
«Примечательно, что данный субъект РФ продемонстрировал способность экономически развиваться даже в непростых условиях прошлого года. Также Путин и Томенко затронули тему участия жителей региона в СВО. В Алтайском крае заботятся о солдатах. В частности, 1300 членов семей военнослужащих были освобождены от оплаты за детский сад. Зачисление сыновей и дочерей бойцов в дошкольные учреждения происходило вне очереди. Ведется работа и по направлению фонда «Защитники Отечества»: в регионе уже осуществили подбор кадров для наполнения местного отделения», – подчеркивает эксперт.
«Стоит отметить, что в ходе разговора с губернатором президент фактически выказал поддержку главе региона в преддверии выборов. Можно предполагать, что население Алтайского края соответствующим образом оценит эту встречу. Популярность губернатора в регионе также возрастет», – оценивает Данилин.
Ранее президент России Владимир Путина провел совещание по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Одной из тем беседы стал туризм, сообщается на сайте Кремля. По мнению главы государства, в данной сфере регион имеет перспективы и «хорошие заделы». Губернатор назвал туризм приоритетной отраслью для развития экономики, который пострадал во время пандемии коронавируса. В 2022 году турпоток удалось вывести на допандемийный уровень. Регион за минувший год посетили более 2 млн человек, что на 19% больше, чем в 2021 году.
Также Томенко рассказал про инвестиционные проекты региона, один из них реализуется в 15-17 км от города Белокуриха. Новый курорт в Алтайском крае назвали «Белокуриха Горная». Инвесторов удается привлекать благодаря серьезной поддержке со стороны правительства.
Недавно политолог Марат Баширов объяснил поддержку ЕР алтайского губернатора Томенко при выдвижении на новый срок.
Песков: Путина не было в Кремле во время атаки беспилотниками
Президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево, в Кремле в момент атаки его не было, передает РИА «Новости».
Ранее ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина.
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