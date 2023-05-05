Сенаторам США не понравилась вербовка в ВМС старшиной-трансвеститом в TikTok

Сенаторы США потребовали от ВМС объяснений в связи с вербовкой добровольцев старшиной-трансвеститом в TikTok

Американские сенаторы-республиканцы направили запрос руководству ВМС США в связи с деятельностью старшины ВМС Джошуа Келли, который выступает в женских костюмах под сценическим псевдонимом «Гарпия Дэниэлс».

С октября по март проводилась программа «Цифровой посол», в которой участвовал Келли. Он занимался привлечением на службу молодых добровольцев. Соответствующие ролики размещались в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

14 сенаторов, в том числе Марко Рубио и Тед Круз, направили письмо на имя министра ВМС США Карлоса Дель Торо. Сенаторы, признавая важность соцсетей для «современного рекрутинга», выразили обеспокоенность как использованием «запрещенного приложения», так и «поведением, которое многие считают неуместным на профессиональном рабочем месте».

Сенаторы поинтересовались, «где ВМС проводят черту в продвижении личной деятельности своих инфлюэнсеров», и не собираются ли ВМС использовать «экзотических танцовщиц». В Сенате считают, что «такая деятельность не совместима с популяризацией вооруженных сил США».

Указывается, что в обязанности законодателей входит в том числе и применение возможных мер в связи с кризисом набора в ВМС и программой «Цифровой посол». Сенаторы попросили ВМС отчитаться о статусе программы и тратах на нее.

В самих ВМС сказали, что не платили Келли и кому-либо еще за работу цифровыми послами. Там сообщили, что пилотный проект завершен, идет его оценка.

Напомним, американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу. СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников.