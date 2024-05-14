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В Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда
На станции Котлубань в Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, причиной инцидента стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
«По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов в районе станции Котлубань приостановлено, в связи с чем ожидается задержка пассажирских поездов», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Отмечается, что для устранения последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда.
Причины произошедшего устанавливаются.
В 05:10 мск движение поездов на станции Котлубань было возобновлено по одному пути в реверсивном режиме.