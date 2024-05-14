Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии посетят Грузию 15 мая с рабочим визитом для радикализации ситуации на фоне протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ведется коллективная атака на Грузию как на независимое государство. Приезжают (западные политики) поддержать митингующих и радикализовать ситуацию», – сказал парламентарий.
По его словам, «при осуществлении таких визитов власти Грузии даже не ставятся в известность».
«Даже не считают нужным провести с нами предварительные консультации, - сказал Ираклий Кадагишвили. – Хотят устроить в Грузию «цветную революцию» и привести такую власть, которая не поставит интересы страны на первый план».
15 мая Грузию посетят министры иностранных дел 4 стран – Эстонии, Латвии, Исландии и Литвы Маргус Цахгна, Байба Браже, Тордис Гильфадоттир и
Габриэлюс Ландсбергис.
13 мая в Тбилиси прибыли главы комитетов по внешним связям парламентов пяти стран Европы. Руководители Грузии не стали с ними встречаться. Европейские депутаты провели встречи с оппозицией.
Во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, с которым отказался встретиться почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.
Джеймс О’Брайен встретится также с оппозицией.
Парламент примет закон 14 мая в третьем чтении на фоне массового протеста.